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SMRF
Курс SMRF за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.01, а максимальная — 25.36.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMRF сегодня?
(SMRF) сегодня оценивается на уровне 25.08. Инструмент торгуется в пределах 25.01 - 25.36, вчерашнее закрытие составило 25.36, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMRF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 25.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.95% и USD. Отслеживайте движения SMRF на графике в реальном времени.
Как купить акции SMRF?
Вы можете купить акции (SMRF) по текущей цене 25.08. Ордера обычно размещаются около 25.08 или 25.38, тогда как 18 и -0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMRF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMRF?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 21.60 - 29.56 и текущей цены 25.08. Многие сравнивают 9.33% и -4.27% перед размещением ордеров на 25.08 или 25.38. Изучайте ежедневные изменения цены SMRF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (SMRF) за последний год составила 29.56. Акции заметно колебались в пределах 21.60 - 29.56, сравнение с 25.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (SMRF) за год составила 21.60. Сравнение с текущими 25.08 и 21.60 - 29.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMRF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMRF?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.36 и -0.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.36
- Open
- 25.24
- Bid
- 25.08
- Ask
- 25.38
- Low
- 25.01
- High
- 25.36
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -1.10%
- Месячное изменение
- 9.33%
- 6-месячное изменение
- -4.27%
- Годовое изменение
- -0.95%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%