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SMRF

25.08 USD 0.28 (1.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SMRF за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.01, а максимальная — 25.36.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMRF сегодня?

(SMRF) сегодня оценивается на уровне 25.08. Инструмент торгуется в пределах 25.01 - 25.36, вчерашнее закрытие составило 25.36, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMRF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 25.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.95% и USD. Отслеживайте движения SMRF на графике в реальном времени.

Как купить акции SMRF?

Вы можете купить акции (SMRF) по текущей цене 25.08. Ордера обычно размещаются около 25.08 или 25.38, тогда как 18 и -0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMRF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMRF?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 21.60 - 29.56 и текущей цены 25.08. Многие сравнивают 9.33% и -4.27% перед размещением ордеров на 25.08 или 25.38. Изучайте ежедневные изменения цены SMRF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (SMRF) за последний год составила 29.56. Акции заметно колебались в пределах 21.60 - 29.56, сравнение с 25.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (SMRF) за год составила 21.60. Сравнение с текущими 25.08 и 21.60 - 29.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMRF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMRF?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.36 и -0.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.01 25.36
Годовой диапазон
21.60 29.56
Предыдущее закрытие
25.36
Open
25.24
Bid
25.08
Ask
25.38
Low
25.01
High
25.36
Объем
18
Дневное изменение
-1.10%
Месячное изменение
9.33%
6-месячное изменение
-4.27%
Годовое изменение
-0.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%