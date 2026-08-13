报价部分
货币 / SMRF
回到股票

SMRF

25.41 USD 0.33 (1.32%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMRF汇率已更改1.32%。当日，交易品种以低点25.19和高点25.41进行交易。

关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SMRF股票今天的价格是多少？

股票今天的定价为25.41。它在25.19 - 25.41范围内交易，昨天的收盘价为25.08，交易量达到15。SMRF的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？

目前的价值为25.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.36%和USD。实时查看图表以跟踪SMRF走势。

如何购买SMRF股票？

您可以以25.41的当前价格购买股票。订单通常设置在25.41或25.71附近，而15和0.12%显示市场活动。立即关注SMRF的实时图表更新。

如何投资SMRF股票？

投资需要考虑年度范围21.60 - 29.56和当前价格25.41。许多人在以25.41或25.71下订单之前，会比较10.77%和。实时查看SMRF价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？

在过去一年中，的最高价格是29.56。在21.60 - 29.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？

（SMRF）的最低价格为21.60。将其与当前的25.41和21.60 - 29.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMRF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMRF股票是什么时候拆分的？

历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.08和0.36%中可见。

日范围
25.19 25.41
年范围
21.60 29.56
前一天收盘价
25.08
开盘价
25.38
卖价
25.41
买价
25.71
最低价
25.19
最高价
25.41
交易量
15
日变化
1.32%
月变化
10.77%
6个月变化
-3.02%
年变化
0.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%