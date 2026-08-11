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SMOX: Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF

30.74 USD 0.15 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SMOX за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.74, а максимальная — 30.89.

Следите за динамикой Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMOX сегодня?

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) сегодня оценивается на уровне 30.74. Инструмент торгуется в пределах 30.74 - 30.89, вчерашнее закрытие составило 30.89, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMOX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF?

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF в настоящее время оценивается в 30.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.94% и USD. Отслеживайте движения SMOX на графике в реальном времени.

Как купить акции SMOX?

Вы можете купить акции Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) по текущей цене 30.74. Ордера обычно размещаются около 30.74 или 31.04, тогда как 20 и -0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMOX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMOX?

Инвестирование в Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF предполагает учет годового диапазона 25.07 - 30.96 и текущей цены 30.74. Многие сравнивают 1.49% и 10.48% перед размещением ордеров на 30.74 или 31.04. Изучайте ежедневные изменения цены SMOX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF?

Самая высокая цена Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) за последний год составила 30.96. Акции заметно колебались в пределах 25.07 - 30.96, сравнение с 30.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF?

Самая низкая цена Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) за год составила 25.07. Сравнение с текущими 30.74 и 25.07 - 30.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMOX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMOX?

В прошлом Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.89 и 21.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.74 30.89
Годовой диапазон
25.07 30.96
Предыдущее закрытие
30.89
Open
30.89
Bid
30.74
Ask
31.04
Low
30.74
High
30.89
Объем
20
Дневное изменение
-0.49%
Месячное изменение
1.49%
6-месячное изменение
10.48%
Годовое изменение
21.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%