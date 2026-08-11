- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SMOX: Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF
Курс SMOX за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.74, а максимальная — 30.89.
Следите за динамикой Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMOX сегодня?
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) сегодня оценивается на уровне 30.74. Инструмент торгуется в пределах 30.74 - 30.89, вчерашнее закрытие составило 30.89, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMOX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF?
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF в настоящее время оценивается в 30.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.94% и USD. Отслеживайте движения SMOX на графике в реальном времени.
Как купить акции SMOX?
Вы можете купить акции Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) по текущей цене 30.74. Ордера обычно размещаются около 30.74 или 31.04, тогда как 20 и -0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMOX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMOX?
Инвестирование в Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF предполагает учет годового диапазона 25.07 - 30.96 и текущей цены 30.74. Многие сравнивают 1.49% и 10.48% перед размещением ордеров на 30.74 или 31.04. Изучайте ежедневные изменения цены SMOX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF?
Самая высокая цена Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) за последний год составила 30.96. Акции заметно колебались в пределах 25.07 - 30.96, сравнение с 30.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF?
Самая низкая цена Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) за год составила 25.07. Сравнение с текущими 30.74 и 25.07 - 30.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMOX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMOX?
В прошлом Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.89 и 21.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.89
- Open
- 30.89
- Bid
- 30.74
- Ask
- 31.04
- Low
- 30.74
- High
- 30.89
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- -0.49%
- Месячное изменение
- 1.49%
- 6-месячное изменение
- 10.48%
- Годовое изменение
- 21.94%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%