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SMOX: Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF

30.79 USD 0.05 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMOX汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点30.79和高点31.00进行交易。

关注Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SMOX股票今天的价格是多少？

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF股票今天的定价为30.79。它在30.79 - 31.00范围内交易，昨天的收盘价为30.74，交易量达到28。SMOX的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF股票是否支付股息？

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF目前的价值为30.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.13%和USD。实时查看图表以跟踪SMOX走势。

如何购买SMOX股票？

您可以以30.79的当前价格购买Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF股票。订单通常设置在30.79或31.09附近，而28和-0.06%显示市场活动。立即关注SMOX的实时图表更新。

如何投资SMOX股票？

投资Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF需要考虑年度范围25.07 - 31.00和当前价格30.79。许多人在以30.79或31.09下订单之前，会比较1.65%和。实时查看SMOX价格图表，了解每日变化。

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF的最高价格是31.00。在25.07 - 31.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF的绩效。

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF股票的最低价格是多少？

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF（SMOX）的最低价格为25.07。将其与当前的30.79和25.07 - 31.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMOX股票是什么时候拆分的？

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.74和22.13%中可见。

日范围
30.79 31.00
年范围
25.07 31.00
前一天收盘价
30.74
开盘价
30.81
卖价
30.79
买价
31.09
最低价
30.79
最高价
31.00
交易量
28
日变化
0.16%
月变化
1.65%
6个月变化
10.66%
年变化
22.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%