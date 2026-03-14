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SMMU: Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund

50.26 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SMMU за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.23, а максимальная — 50.28.

Следите за динамикой Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMMU сегодня?

Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (SMMU) сегодня оценивается на уровне 50.26. Инструмент торгуется в пределах 50.23 - 50.28, вчерашнее закрытие составило 50.28, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMMU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund?

Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund в настоящее время оценивается в 50.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.16% и USD. Отслеживайте движения SMMU на графике в реальном времени.

Как купить акции SMMU?

Вы можете купить акции Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (SMMU) по текущей цене 50.26. Ордера обычно размещаются около 50.26 или 50.56, тогда как 76 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMMU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMMU?

Инвестирование в Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund предполагает учет годового диапазона 50.13 - 50.90 и текущей цены 50.26. Многие сравнивают 0.22% и -0.97% перед размещением ордеров на 50.26 или 50.56. Изучайте ежедневные изменения цены SMMU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund?

Самая высокая цена Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (SMMU) за последний год составила 50.90. Акции заметно колебались в пределах 50.13 - 50.90, сравнение с 50.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund?

Самая низкая цена Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (SMMU) за год составила 50.13. Сравнение с текущими 50.26 и 50.13 - 50.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMMU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMMU?

В прошлом Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.28 и -0.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.23 50.28
Годовой диапазон
50.13 50.90
Предыдущее закрытие
50.28
Open
50.27
Bid
50.26
Ask
50.56
Low
50.23
High
50.28
Объем
76
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
0.22%
6-месячное изменение
-0.97%
Годовое изменение
-0.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%