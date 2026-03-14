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SMMU: Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
Курс SMMU за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.23, а максимальная — 50.28.
Следите за динамикой Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMMU сегодня?
Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (SMMU) сегодня оценивается на уровне 50.26. Инструмент торгуется в пределах 50.23 - 50.28, вчерашнее закрытие составило 50.28, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMMU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund?
Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund в настоящее время оценивается в 50.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.16% и USD. Отслеживайте движения SMMU на графике в реальном времени.
Как купить акции SMMU?
Вы можете купить акции Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (SMMU) по текущей цене 50.26. Ордера обычно размещаются около 50.26 или 50.56, тогда как 76 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMMU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMMU?
Инвестирование в Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund предполагает учет годового диапазона 50.13 - 50.90 и текущей цены 50.26. Многие сравнивают 0.22% и -0.97% перед размещением ордеров на 50.26 или 50.56. Изучайте ежедневные изменения цены SMMU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund?
Самая высокая цена Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (SMMU) за последний год составила 50.90. Акции заметно колебались в пределах 50.13 - 50.90, сравнение с 50.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund?
Самая низкая цена Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (SMMU) за год составила 50.13. Сравнение с текущими 50.26 и 50.13 - 50.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMMU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMMU?
В прошлом Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.28 и -0.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.28
- Open
- 50.27
- Bid
- 50.26
- Ask
- 50.56
- Low
- 50.23
- High
- 50.28
- Объем
- 76
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.22%
- 6-месячное изменение
- -0.97%
- Годовое изменение
- -0.16%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%