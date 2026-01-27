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SMMD: iShares Trust iShares Russell 2500 ETF
Курс SMMD за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.87, а максимальная — 92.33.
Следите за динамикой iShares Trust iShares Russell 2500 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMMD сегодня?
iShares Trust iShares Russell 2500 ETF (SMMD) сегодня оценивается на уровне 92.05. Инструмент торгуется в пределах 91.87 - 92.33, вчерашнее закрытие составило 92.52, а торговый объем достиг 364. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMMD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares Russell 2500 ETF?
iShares Trust iShares Russell 2500 ETF в настоящее время оценивается в 92.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.12% и USD. Отслеживайте движения SMMD на графике в реальном времени.
Как купить акции SMMD?
Вы можете купить акции iShares Trust iShares Russell 2500 ETF (SMMD) по текущей цене 92.05. Ордера обычно размещаются около 92.05 или 92.35, тогда как 364 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMMD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMMD?
Инвестирование в iShares Trust iShares Russell 2500 ETF предполагает учет годового диапазона 73.40 - 92.72 и текущей цены 92.05. Многие сравнивают 2.70% и 15.16% перед размещением ордеров на 92.05 или 92.35. Изучайте ежедневные изменения цены SMMD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Trust iShares Russell 2500 ETF?
Самая высокая цена iShares Trust iShares Russell 2500 ETF (SMMD) за последний год составила 92.72. Акции заметно колебались в пределах 73.40 - 92.72, сравнение с 92.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares Russell 2500 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Trust iShares Russell 2500 ETF?
Самая низкая цена iShares Trust iShares Russell 2500 ETF (SMMD) за год составила 73.40. Сравнение с текущими 92.05 и 73.40 - 92.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMMD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMMD?
В прошлом iShares Trust iShares Russell 2500 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 92.52 и 15.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 92.52
- Open
- 92.29
- Bid
- 92.05
- Ask
- 92.35
- Low
- 91.87
- High
- 92.33
- Объем
- 364
- Дневное изменение
- -0.51%
- Месячное изменение
- 2.70%
- 6-месячное изменение
- 15.16%
- Годовое изменение
- 15.12%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%