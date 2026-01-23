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SMMD: iShares Trust iShares Russell 2500 ETF

92.26 USD 0.21 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMMD汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点92.17和高点92.77进行交易。

关注iShares Trust iShares Russell 2500 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMMD新闻

常见问题解答

SMMD股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares Russell 2500 ETF股票今天的定价为92.26。它在92.17 - 92.77范围内交易，昨天的收盘价为92.05，交易量达到240。SMMD的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares Russell 2500 ETF股票是否支付股息？

iShares Trust iShares Russell 2500 ETF目前的价值为92.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.38%和USD。实时查看图表以跟踪SMMD走势。

如何购买SMMD股票？

您可以以92.26的当前价格购买iShares Trust iShares Russell 2500 ETF股票。订单通常设置在92.26或92.56附近，而240和0.07%显示市场活动。立即关注SMMD的实时图表更新。

如何投资SMMD股票？

投资iShares Trust iShares Russell 2500 ETF需要考虑年度范围73.40 - 92.77和当前价格92.26。许多人在以92.26或92.56下订单之前，会比较2.93%和。实时查看SMMD价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares Russell 2500 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Trust iShares Russell 2500 ETF的最高价格是92.77。在73.40 - 92.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares Russell 2500 ETF的绩效。

iShares Trust iShares Russell 2500 ETF股票的最低价格是多少？

iShares Trust iShares Russell 2500 ETF（SMMD）的最低价格为73.40。将其与当前的92.26和73.40 - 92.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMMD股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares Russell 2500 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、92.05和15.38%中可见。

日范围
92.17 92.77
年范围
73.40 92.77
前一天收盘价
92.05
开盘价
92.20
卖价
92.26
买价
92.56
最低价
92.17
最高价
92.77
交易量
240
日变化
0.23%
月变化
2.93%
6个月变化
15.43%
年变化
15.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%