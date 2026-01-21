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SMLV: SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

161.50 USD 1.92 (1.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SMLV за сегодня изменился на 1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 161.50, а максимальная — 161.50.

Следите за динамикой SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMLV сегодня?

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) сегодня оценивается на уровне 161.50. Инструмент торгуется в пределах 161.50 - 161.50, вчерашнее закрытие составило 159.58, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMLV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF?

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF в настоящее время оценивается в 161.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.40% и USD. Отслеживайте движения SMLV на графике в реальном времени.

Как купить акции SMLV?

Вы можете купить акции SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) по текущей цене 161.50. Ордера обычно размещаются около 161.50 или 161.80, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMLV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMLV?

Инвестирование в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF предполагает учет годового диапазона 133.38 - 163.10 и текущей цены 161.50. Многие сравнивают 0.33% и 14.67% перед размещением ордеров на 161.50 или 161.80. Изучайте ежедневные изменения цены SMLV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF?

Самая высокая цена SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) за последний год составила 163.10. Акции заметно колебались в пределах 133.38 - 163.10, сравнение с 159.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF?

Самая низкая цена SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) за год составила 133.38. Сравнение с текущими 161.50 и 133.38 - 163.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMLV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMLV?

В прошлом SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 159.58 и 12.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
161.50 161.50
Годовой диапазон
133.38 163.10
Предыдущее закрытие
159.58
Open
161.50
Bid
161.50
Ask
161.80
Low
161.50
High
161.50
Объем
2
Дневное изменение
1.20%
Месячное изменение
0.33%
6-месячное изменение
14.67%
Годовое изменение
12.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%