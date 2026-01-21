SMLV: SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
今日SMLV汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点160.06和高点161.50进行交易。
关注SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SMLV股票今天的价格是多少？
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF股票今天的定价为160.20。它在160.06 - 161.50范围内交易，昨天的收盘价为159.58，交易量达到12。SMLV的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF股票是否支付股息？
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF目前的价值为160.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.50%和USD。实时查看图表以跟踪SMLV走势。
如何购买SMLV股票？
您可以以160.20的当前价格购买SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF股票。订单通常设置在160.20或160.50附近，而12和-0.80%显示市场活动。立即关注SMLV的实时图表更新。
如何投资SMLV股票？
投资SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF需要考虑年度范围133.38 - 163.10和当前价格160.20。许多人在以160.20或160.50下订单之前，会比较-0.48%和。实时查看SMLV价格图表，了解每日变化。
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF的最高价格是163.10。在133.38 - 163.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF的绩效。
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF股票的最低价格是多少？
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF（SMLV）的最低价格为133.38。将其与当前的160.20和133.38 - 163.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SMLV股票是什么时候拆分的？
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、159.58和11.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 159.58
- 开盘价
- 161.50
- 卖价
- 160.20
- 买价
- 160.50
- 最低价
- 160.06
- 最高价
- 161.50
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.39%
- 月变化
- -0.48%
- 6个月变化
- 13.74%
- 年变化
- 11.50%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%