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SMLV: SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

160.20 USD 0.62 (0.39%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMLV汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点160.06和高点161.50进行交易。

关注SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMLV新闻

常见问题解答

SMLV股票今天的价格是多少？

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF股票今天的定价为160.20。它在160.06 - 161.50范围内交易，昨天的收盘价为159.58，交易量达到12。SMLV的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF股票是否支付股息？

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF目前的价值为160.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.50%和USD。实时查看图表以跟踪SMLV走势。

如何购买SMLV股票？

您可以以160.20的当前价格购买SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF股票。订单通常设置在160.20或160.50附近，而12和-0.80%显示市场活动。立即关注SMLV的实时图表更新。

如何投资SMLV股票？

投资SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF需要考虑年度范围133.38 - 163.10和当前价格160.20。许多人在以160.20或160.50下订单之前，会比较-0.48%和。实时查看SMLV价格图表，了解每日变化。

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF的最高价格是163.10。在133.38 - 163.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF的绩效。

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF股票的最低价格是多少？

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF（SMLV）的最低价格为133.38。将其与当前的160.20和133.38 - 163.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMLV股票是什么时候拆分的？

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、159.58和11.50%中可见。

日范围
160.06 161.50
年范围
133.38 163.10
前一天收盘价
159.58
开盘价
161.50
卖价
160.20
买价
160.50
最低价
160.06
最高价
161.50
交易量
12
日变化
0.39%
月变化
-0.48%
6个月变化
13.74%
年变化
11.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%