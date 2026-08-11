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SMJF: SMJ International Holdings Inc Class A

8.91 USD 0.52 (6.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SMJF за сегодня изменился на 6.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.35, а максимальная — 8.91.

Следите за динамикой SMJ International Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMJF сегодня?

SMJ International Holdings Inc Class A (SMJF) сегодня оценивается на уровне 8.91. Инструмент торгуется в пределах 8.35 - 8.91, вчерашнее закрытие составило 8.39, а торговый объем достиг 393. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMJF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SMJ International Holdings Inc Class A?

SMJ International Holdings Inc Class A в настоящее время оценивается в 8.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 101.58% и USD. Отслеживайте движения SMJF на графике в реальном времени.

Как купить акции SMJF?

Вы можете купить акции SMJ International Holdings Inc Class A (SMJF) по текущей цене 8.91. Ордера обычно размещаются около 8.91 или 9.21, тогда как 393 и 4.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMJF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMJF?

Инвестирование в SMJ International Holdings Inc Class A предполагает учет годового диапазона 0.86 - 8.91 и текущей цены 8.91. Многие сравнивают 59.39% и 242.69% перед размещением ордеров на 8.91 или 9.21. Изучайте ежедневные изменения цены SMJF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SMJ International Holdings Inc Class A?

Самая высокая цена SMJ International Holdings Inc Class A (SMJF) за последний год составила 8.91. Акции заметно колебались в пределах 0.86 - 8.91, сравнение с 8.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SMJ International Holdings Inc Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SMJ International Holdings Inc Class A?

Самая низкая цена SMJ International Holdings Inc Class A (SMJF) за год составила 0.86. Сравнение с текущими 8.91 и 0.86 - 8.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMJF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMJF?

В прошлом SMJ International Holdings Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.39 и 101.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.35 8.91
Годовой диапазон
0.86 8.91
Предыдущее закрытие
8.39
Open
8.50
Bid
8.91
Ask
9.21
Low
8.35
High
8.91
Объем
393
Дневное изменение
6.20%
Месячное изменение
59.39%
6-месячное изменение
242.69%
Годовое изменение
101.58%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%