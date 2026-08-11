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SMJF: SMJ International Holdings Inc Class A
Курс SMJF за сегодня изменился на 6.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.35, а максимальная — 8.91.
Следите за динамикой SMJ International Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMJF сегодня?
SMJ International Holdings Inc Class A (SMJF) сегодня оценивается на уровне 8.91. Инструмент торгуется в пределах 8.35 - 8.91, вчерашнее закрытие составило 8.39, а торговый объем достиг 393. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMJF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SMJ International Holdings Inc Class A?
SMJ International Holdings Inc Class A в настоящее время оценивается в 8.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 101.58% и USD. Отслеживайте движения SMJF на графике в реальном времени.
Как купить акции SMJF?
Вы можете купить акции SMJ International Holdings Inc Class A (SMJF) по текущей цене 8.91. Ордера обычно размещаются около 8.91 или 9.21, тогда как 393 и 4.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMJF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMJF?
Инвестирование в SMJ International Holdings Inc Class A предполагает учет годового диапазона 0.86 - 8.91 и текущей цены 8.91. Многие сравнивают 59.39% и 242.69% перед размещением ордеров на 8.91 или 9.21. Изучайте ежедневные изменения цены SMJF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SMJ International Holdings Inc Class A?
Самая высокая цена SMJ International Holdings Inc Class A (SMJF) за последний год составила 8.91. Акции заметно колебались в пределах 0.86 - 8.91, сравнение с 8.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SMJ International Holdings Inc Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SMJ International Holdings Inc Class A?
Самая низкая цена SMJ International Holdings Inc Class A (SMJF) за год составила 0.86. Сравнение с текущими 8.91 и 0.86 - 8.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMJF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMJF?
В прошлом SMJ International Holdings Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.39 и 101.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.39
- Open
- 8.50
- Bid
- 8.91
- Ask
- 9.21
- Low
- 8.35
- High
- 8.91
- Объем
- 393
- Дневное изменение
- 6.20%
- Месячное изменение
- 59.39%
- 6-месячное изменение
- 242.69%
- Годовое изменение
- 101.58%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%