SMJF: SMJ International Holdings Inc Class A
今日SMJF汇率已更改2.02%。当日，交易品种以低点9.00和高点9.20进行交易。
关注SMJ International Holdings Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SMJF股票今天的价格是多少？
SMJ International Holdings Inc Class A股票今天的定价为9.09。它在9.00 - 9.20范围内交易，昨天的收盘价为8.91，交易量达到1296。SMJF的实时价格图表显示了这些更新。
SMJ International Holdings Inc Class A股票是否支付股息？
SMJ International Holdings Inc Class A目前的价值为9.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注105.66%和USD。实时查看图表以跟踪SMJF走势。
如何购买SMJF股票？
您可以以9.09的当前价格购买SMJ International Holdings Inc Class A股票。订单通常设置在9.09或9.39附近，而1296和0.66%显示市场活动。立即关注SMJF的实时图表更新。
如何投资SMJF股票？
投资SMJ International Holdings Inc Class A需要考虑年度范围0.86 - 9.20和当前价格9.09。许多人在以9.09或9.39下订单之前，会比较62.61%和。实时查看SMJF价格图表，了解每日变化。
SMJ International Holdings Inc Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SMJ International Holdings Inc Class A的最高价格是9.20。在0.86 - 9.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SMJ International Holdings Inc Class A的绩效。
SMJ International Holdings Inc Class A股票的最低价格是多少？
SMJ International Holdings Inc Class A（SMJF）的最低价格为0.86。将其与当前的9.09和0.86 - 9.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMJF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SMJF股票是什么时候拆分的？
SMJ International Holdings Inc Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.91和105.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.91
- 开盘价
- 9.03
- 卖价
- 9.09
- 买价
- 9.39
- 最低价
- 9.00
- 最高价
- 9.20
- 交易量
- 1.296 K
- 日变化
- 2.02%
- 月变化
- 62.61%
- 6个月变化
- 249.62%
- 年变化
- 105.66%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%