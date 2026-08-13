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SMJF: SMJ International Holdings Inc Class A

9.09 USD 0.18 (2.02%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMJF汇率已更改2.02%。当日，交易品种以低点9.00和高点9.20进行交易。

关注SMJ International Holdings Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SMJF股票今天的价格是多少？

SMJ International Holdings Inc Class A股票今天的定价为9.09。它在9.00 - 9.20范围内交易，昨天的收盘价为8.91，交易量达到1296。SMJF的实时价格图表显示了这些更新。

SMJ International Holdings Inc Class A股票是否支付股息？

SMJ International Holdings Inc Class A目前的价值为9.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注105.66%和USD。实时查看图表以跟踪SMJF走势。

如何购买SMJF股票？

您可以以9.09的当前价格购买SMJ International Holdings Inc Class A股票。订单通常设置在9.09或9.39附近，而1296和0.66%显示市场活动。立即关注SMJF的实时图表更新。

如何投资SMJF股票？

投资SMJ International Holdings Inc Class A需要考虑年度范围0.86 - 9.20和当前价格9.09。许多人在以9.09或9.39下订单之前，会比较62.61%和。实时查看SMJF价格图表，了解每日变化。

SMJ International Holdings Inc Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SMJ International Holdings Inc Class A的最高价格是9.20。在0.86 - 9.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SMJ International Holdings Inc Class A的绩效。

SMJ International Holdings Inc Class A股票的最低价格是多少？

SMJ International Holdings Inc Class A（SMJF）的最低价格为0.86。将其与当前的9.09和0.86 - 9.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMJF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMJF股票是什么时候拆分的？

SMJ International Holdings Inc Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.91和105.66%中可见。

日范围
9.00 9.20
年范围
0.86 9.20
前一天收盘价
8.91
开盘价
9.03
卖价
9.09
买价
9.39
最低价
9.00
最高价
9.20
交易量
1.296 K
日变化
2.02%
月变化
62.61%
6个月变化
249.62%
年变化
105.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%