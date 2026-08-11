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SMIG: ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro
Курс SMIG за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.06, а максимальная — 33.27.
Следите за динамикой ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMIG сегодня?
ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro (SMIG) сегодня оценивается на уровне 33.13. Инструмент торгуется в пределах 33.06 - 33.27, вчерашнее закрытие составило 33.40, а торговый объем достиг 273. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMIG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro?
ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro в настоящее время оценивается в 33.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.22% и USD. Отслеживайте движения SMIG на графике в реальном времени.
Как купить акции SMIG?
Вы можете купить акции ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro (SMIG) по текущей цене 33.13. Ордера обычно размещаются около 33.13 или 33.43, тогда как 273 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMIG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMIG?
Инвестирование в ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro предполагает учет годового диапазона 28.85 - 33.70 и текущей цены 33.13. Многие сравнивают -0.36% и 6.31% перед размещением ордеров на 33.13 или 33.43. Изучайте ежедневные изменения цены SMIG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro?
Самая высокая цена ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro (SMIG) за последний год составила 33.70. Акции заметно колебались в пределах 28.85 - 33.70, сравнение с 33.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro?
Самая низкая цена ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro (SMIG) за год составила 28.85. Сравнение с текущими 33.13 и 28.85 - 33.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMIG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMIG?
В прошлом ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.40 и 5.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.40
- Open
- 33.20
- Bid
- 33.13
- Ask
- 33.43
- Low
- 33.06
- High
- 33.27
- Объем
- 273
- Дневное изменение
- -0.81%
- Месячное изменение
- -0.36%
- 6-месячное изменение
- 6.31%
- Годовое изменение
- 5.22%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%