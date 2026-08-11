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SMIG: ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro

33.13 USD 0.27 (0.81%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SMIG за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.06, а максимальная — 33.27.

Следите за динамикой ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMIG сегодня?

ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro (SMIG) сегодня оценивается на уровне 33.13. Инструмент торгуется в пределах 33.06 - 33.27, вчерашнее закрытие составило 33.40, а торговый объем достиг 273. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMIG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro?

ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro в настоящее время оценивается в 33.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.22% и USD. Отслеживайте движения SMIG на графике в реальном времени.

Как купить акции SMIG?

Вы можете купить акции ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro (SMIG) по текущей цене 33.13. Ордера обычно размещаются около 33.13 или 33.43, тогда как 273 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMIG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMIG?

Инвестирование в ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro предполагает учет годового диапазона 28.85 - 33.70 и текущей цены 33.13. Многие сравнивают -0.36% и 6.31% перед размещением ордеров на 33.13 или 33.43. Изучайте ежедневные изменения цены SMIG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro?

Самая высокая цена ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro (SMIG) за последний год составила 33.70. Акции заметно колебались в пределах 28.85 - 33.70, сравнение с 33.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro?

Самая низкая цена ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro (SMIG) за год составила 28.85. Сравнение с текущими 33.13 и 28.85 - 33.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMIG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMIG?

В прошлом ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.40 и 5.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.06 33.27
Годовой диапазон
28.85 33.70
Предыдущее закрытие
33.40
Open
33.20
Bid
33.13
Ask
33.43
Low
33.06
High
33.27
Объем
273
Дневное изменение
-0.81%
Месячное изменение
-0.36%
6-месячное изменение
6.31%
Годовое изменение
5.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%