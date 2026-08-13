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SMIG: ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro

33.12 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMIG汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点33.11和高点33.26进行交易。

关注ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SMIG股票今天的价格是多少？

ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro股票今天的定价为33.12。它在33.11 - 33.26范围内交易，昨天的收盘价为33.13，交易量达到321。SMIG的实时价格图表显示了这些更新。

ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro股票是否支付股息？

ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro目前的价值为33.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.19%和USD。实时查看图表以跟踪SMIG走势。

如何购买SMIG股票？

您可以以33.12的当前价格购买ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro股票。订单通常设置在33.12或33.42附近，而321和-0.06%显示市场活动。立即关注SMIG的实时图表更新。

如何投资SMIG股票？

投资ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro需要考虑年度范围28.85 - 33.70和当前价格33.12。许多人在以33.12或33.42下订单之前，会比较-0.39%和。实时查看SMIG价格图表，了解每日变化。

ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro的最高价格是33.70。在28.85 - 33.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro的绩效。

ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro股票的最低价格是多少？

ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro（SMIG）的最低价格为28.85。将其与当前的33.12和28.85 - 33.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMIG股票是什么时候拆分的？

ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.13和5.19%中可见。

日范围
33.11 33.26
年范围
28.85 33.70
前一天收盘价
33.13
开盘价
33.14
卖价
33.12
买价
33.42
最低价
33.11
最高价
33.26
交易量
321
日变化
-0.03%
月变化
-0.39%
6个月变化
6.28%
年变化
5.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%