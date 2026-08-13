SMIG: ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro
今日SMIG汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点33.11和高点33.26进行交易。
关注ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
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- MN
常见问题解答
SMIG股票今天的价格是多少？
ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro股票今天的定价为33.12。它在33.11 - 33.26范围内交易，昨天的收盘价为33.13，交易量达到321。SMIG的实时价格图表显示了这些更新。
ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro股票是否支付股息？
ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro目前的价值为33.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.19%和USD。实时查看图表以跟踪SMIG走势。
如何购买SMIG股票？
您可以以33.12的当前价格购买ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro股票。订单通常设置在33.12或33.42附近，而321和-0.06%显示市场活动。立即关注SMIG的实时图表更新。
如何投资SMIG股票？
投资ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro需要考虑年度范围28.85 - 33.70和当前价格33.12。许多人在以33.12或33.42下订单之前，会比较-0.39%和。实时查看SMIG价格图表，了解每日变化。
ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro的最高价格是33.70。在28.85 - 33.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro的绩效。
ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro股票的最低价格是多少？
ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro（SMIG）的最低价格为28.85。将其与当前的33.12和28.85 - 33.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SMIG股票是什么时候拆分的？
ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.13和5.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.13
- 开盘价
- 33.14
- 卖价
- 33.12
- 买价
- 33.42
- 最低价
- 33.11
- 最高价
- 33.26
- 交易量
- 321
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- -0.39%
- 6个月变化
- 6.28%
- 年变化
- 5.19%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%