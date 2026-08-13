SMIG股票今天的价格是多少？ ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro股票今天的定价为33.12。它在33.11 - 33.26范围内交易，昨天的收盘价为33.13，交易量达到321。SMIG的实时价格图表显示了这些更新。

ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro股票是否支付股息？ ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro目前的价值为33.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.19%和USD。实时查看图表以跟踪SMIG走势。

如何购买SMIG股票？ 您可以以33.12的当前价格购买ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro股票。订单通常设置在33.12或33.42附近，而321和-0.06%显示市场活动。立即关注SMIG的实时图表更新。

如何投资SMIG股票？ 投资ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro需要考虑年度范围28.85 - 33.70和当前价格33.12。许多人在以33.12或33.42下订单之前，会比较-0.39%和。实时查看SMIG价格图表，了解每日变化。

ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro的最高价格是33.70。在28.85 - 33.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro的绩效。

ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro股票的最低价格是多少？ ETF Series Solutions AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Gro（SMIG）的最低价格为28.85。将其与当前的33.12和28.85 - 33.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。