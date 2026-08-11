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SMCF: Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
Курс SMCF за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.04, а максимальная — 40.08.
Следите за динамикой Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMCF сегодня?
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) сегодня оценивается на уровне 40.04. Инструмент торгуется в пределах 40.04 - 40.08, вчерашнее закрытие составило 40.09, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMCF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF?
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF в настоящее время оценивается в 40.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.45% и USD. Отслеживайте движения SMCF на графике в реальном времени.
Как купить акции SMCF?
Вы можете купить акции Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) по текущей цене 40.04. Ордера обычно размещаются около 40.04 или 40.34, тогда как 2 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMCF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMCF?
Инвестирование в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF предполагает учет годового диапазона 31.99 - 41.20 и текущей цены 40.04. Многие сравнивают -1.38% и 13.33% перед размещением ордеров на 40.04 или 40.34. Изучайте ежедневные изменения цены SMCF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF?
Самая высокая цена Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) за последний год составила 41.20. Акции заметно колебались в пределах 31.99 - 41.20, сравнение с 40.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF?
Самая низкая цена Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) за год составила 31.99. Сравнение с текущими 40.04 и 31.99 - 41.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMCF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMCF?
В прошлом Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.09 и 17.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.09
- Open
- 40.08
- Bid
- 40.04
- Ask
- 40.34
- Low
- 40.04
- High
- 40.08
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- -1.38%
- 6-месячное изменение
- 13.33%
- Годовое изменение
- 17.45%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%