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SMCF: Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

40.04 USD 0.05 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMCF汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点40.04和高点40.08进行交易。

关注Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SMCF股票今天的价格是多少？

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF股票今天的定价为40.04。它在40.04 - 40.08范围内交易，昨天的收盘价为40.09，交易量达到2。SMCF的实时价格图表显示了这些更新。

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF股票是否支付股息？

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF目前的价值为40.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.45%和USD。实时查看图表以跟踪SMCF走势。

如何购买SMCF股票？

您可以以40.04的当前价格购买Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF股票。订单通常设置在40.04或40.34附近，而2和-0.10%显示市场活动。立即关注SMCF的实时图表更新。

如何投资SMCF股票？

投资Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF需要考虑年度范围31.99 - 41.20和当前价格40.04。许多人在以40.04或40.34下订单之前，会比较-1.38%和。实时查看SMCF价格图表，了解每日变化。

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF的最高价格是41.20。在31.99 - 41.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF的绩效。

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF股票的最低价格是多少？

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF（SMCF）的最低价格为31.99。将其与当前的40.04和31.99 - 41.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMCF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMCF股票是什么时候拆分的？

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.09和17.45%中可见。

日范围
40.04 40.08
年范围
31.99 41.20
前一天收盘价
40.09
开盘价
40.08
卖价
40.04
买价
40.34
最低价
40.04
最高价
40.08
交易量
2
日变化
-0.12%
月变化
-1.38%
6个月变化
13.33%
年变化
17.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%