SMCF: Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
今日SMCF汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点40.04和高点40.08进行交易。
关注Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SMCF股票今天的价格是多少？
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF股票今天的定价为40.04。它在40.04 - 40.08范围内交易，昨天的收盘价为40.09，交易量达到2。SMCF的实时价格图表显示了这些更新。
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF股票是否支付股息？
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF目前的价值为40.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.45%和USD。实时查看图表以跟踪SMCF走势。
如何购买SMCF股票？
您可以以40.04的当前价格购买Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF股票。订单通常设置在40.04或40.34附近，而2和-0.10%显示市场活动。立即关注SMCF的实时图表更新。
如何投资SMCF股票？
投资Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF需要考虑年度范围31.99 - 41.20和当前价格40.04。许多人在以40.04或40.34下订单之前，会比较-1.38%和。实时查看SMCF价格图表，了解每日变化。
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF的最高价格是41.20。在31.99 - 41.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF的绩效。
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF股票的最低价格是多少？
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF（SMCF）的最低价格为31.99。将其与当前的40.04和31.99 - 41.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMCF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SMCF股票是什么时候拆分的？
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.09和17.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.09
- 开盘价
- 40.08
- 卖价
- 40.04
- 买价
- 40.34
- 最低价
- 40.04
- 最高价
- 40.08
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- -1.38%
- 6个月变化
- 13.33%
- 年变化
- 17.45%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%