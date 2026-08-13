SMCF股票今天的价格是多少？ Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF股票今天的定价为40.04。它在40.04 - 40.08范围内交易，昨天的收盘价为40.09，交易量达到2。SMCF的实时价格图表显示了这些更新。

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF股票是否支付股息？ Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF目前的价值为40.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.45%和USD。实时查看图表以跟踪SMCF走势。

如何购买SMCF股票？ 您可以以40.04的当前价格购买Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF股票。订单通常设置在40.04或40.34附近，而2和-0.10%显示市场活动。立即关注SMCF的实时图表更新。

如何投资SMCF股票？ 投资Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF需要考虑年度范围31.99 - 41.20和当前价格40.04。许多人在以40.04或40.34下订单之前，会比较-1.38%和。实时查看SMCF价格图表，了解每日变化。

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF的最高价格是41.20。在31.99 - 41.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF的绩效。

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF股票的最低价格是多少？ Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF（SMCF）的最低价格为31.99。将其与当前的40.04和31.99 - 41.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMCF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。