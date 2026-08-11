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SMBS: Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

24.97 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SMBS за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.96, а максимальная — 25.02.

Следите за динамикой Schwab Mortgage-Backed Securities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMBS сегодня?

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) сегодня оценивается на уровне 24.97. Инструмент торгуется в пределах 24.96 - 25.02, вчерашнее закрытие составило 25.01, а торговый объем достиг 320. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMBS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab Mortgage-Backed Securities ETF?

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF в настоящее время оценивается в 24.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.55% и USD. Отслеживайте движения SMBS на графике в реальном времени.

Как купить акции SMBS?

Вы можете купить акции Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) по текущей цене 24.97. Ордера обычно размещаются около 24.97 или 25.27, тогда как 320 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMBS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMBS?

Инвестирование в Schwab Mortgage-Backed Securities ETF предполагает учет годового диапазона 24.91 - 26.12 и текущей цены 24.97. Многие сравнивают 0.20% и -3.59% перед размещением ордеров на 24.97 или 25.27. Изучайте ежедневные изменения цены SMBS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Schwab Mortgage-Backed Securities ETF?

Самая высокая цена Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) за последний год составила 26.12. Акции заметно колебались в пределах 24.91 - 26.12, сравнение с 25.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab Mortgage-Backed Securities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Schwab Mortgage-Backed Securities ETF?

Самая низкая цена Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) за год составила 24.91. Сравнение с текущими 24.97 и 24.91 - 26.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMBS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMBS?

В прошлом Schwab Mortgage-Backed Securities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.01 и -3.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.96 25.02
Годовой диапазон
24.91 26.12
Предыдущее закрытие
25.01
Open
24.99
Bid
24.97
Ask
25.27
Low
24.96
High
25.02
Объем
320
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
-3.59%
Годовое изменение
-3.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%