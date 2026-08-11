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SMBS: Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
Курс SMBS за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.96, а максимальная — 25.02.
Следите за динамикой Schwab Mortgage-Backed Securities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- M15
- M30
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- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMBS сегодня?
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) сегодня оценивается на уровне 24.97. Инструмент торгуется в пределах 24.96 - 25.02, вчерашнее закрытие составило 25.01, а торговый объем достиг 320. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMBS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab Mortgage-Backed Securities ETF?
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF в настоящее время оценивается в 24.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.55% и USD. Отслеживайте движения SMBS на графике в реальном времени.
Как купить акции SMBS?
Вы можете купить акции Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) по текущей цене 24.97. Ордера обычно размещаются около 24.97 или 25.27, тогда как 320 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMBS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMBS?
Инвестирование в Schwab Mortgage-Backed Securities ETF предполагает учет годового диапазона 24.91 - 26.12 и текущей цены 24.97. Многие сравнивают 0.20% и -3.59% перед размещением ордеров на 24.97 или 25.27. Изучайте ежедневные изменения цены SMBS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Schwab Mortgage-Backed Securities ETF?
Самая высокая цена Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) за последний год составила 26.12. Акции заметно колебались в пределах 24.91 - 26.12, сравнение с 25.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab Mortgage-Backed Securities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Schwab Mortgage-Backed Securities ETF?
Самая низкая цена Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) за год составила 24.91. Сравнение с текущими 24.97 и 24.91 - 26.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMBS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMBS?
В прошлом Schwab Mortgage-Backed Securities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.01 и -3.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.01
- Open
- 24.99
- Bid
- 24.97
- Ask
- 25.27
- Low
- 24.96
- High
- 25.02
- Объем
- 320
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- -3.59%
- Годовое изменение
- -3.55%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%