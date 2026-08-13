SMBS股票今天的价格是多少？ Schwab Mortgage-Backed Securities ETF股票今天的定价为25.02。它在24.98 - 25.06范围内交易，昨天的收盘价为24.97，交易量达到255。SMBS的实时价格图表显示了这些更新。

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF股票是否支付股息？ Schwab Mortgage-Backed Securities ETF目前的价值为25.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.36%和USD。实时查看图表以跟踪SMBS走势。

如何购买SMBS股票？ 您可以以25.02的当前价格购买Schwab Mortgage-Backed Securities ETF股票。订单通常设置在25.02或25.32附近，而255和0.16%显示市场活动。立即关注SMBS的实时图表更新。

如何投资SMBS股票？ 投资Schwab Mortgage-Backed Securities ETF需要考虑年度范围24.91 - 26.12和当前价格25.02。许多人在以25.02或25.32下订单之前，会比较0.40%和。实时查看SMBS价格图表，了解每日变化。

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Schwab Mortgage-Backed Securities ETF的最高价格是26.12。在24.91 - 26.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab Mortgage-Backed Securities ETF的绩效。

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF股票的最低价格是多少？ Schwab Mortgage-Backed Securities ETF（SMBS）的最低价格为24.91。将其与当前的25.02和24.91 - 26.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。