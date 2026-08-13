SMBS: Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
今日SMBS汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点24.98和高点25.06进行交易。
关注Schwab Mortgage-Backed Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SMBS股票今天的价格是多少？
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF股票今天的定价为25.02。它在24.98 - 25.06范围内交易，昨天的收盘价为24.97，交易量达到255。SMBS的实时价格图表显示了这些更新。
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF股票是否支付股息？
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF目前的价值为25.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.36%和USD。实时查看图表以跟踪SMBS走势。
如何购买SMBS股票？
您可以以25.02的当前价格购买Schwab Mortgage-Backed Securities ETF股票。订单通常设置在25.02或25.32附近，而255和0.16%显示市场活动。立即关注SMBS的实时图表更新。
如何投资SMBS股票？
投资Schwab Mortgage-Backed Securities ETF需要考虑年度范围24.91 - 26.12和当前价格25.02。许多人在以25.02或25.32下订单之前，会比较0.40%和。实时查看SMBS价格图表，了解每日变化。
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Schwab Mortgage-Backed Securities ETF的最高价格是26.12。在24.91 - 26.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab Mortgage-Backed Securities ETF的绩效。
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF股票的最低价格是多少？
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF（SMBS）的最低价格为24.91。将其与当前的25.02和24.91 - 26.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SMBS股票是什么时候拆分的？
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.97和-3.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.97
- 开盘价
- 24.98
- 卖价
- 25.02
- 买价
- 25.32
- 最低价
- 24.98
- 最高价
- 25.06
- 交易量
- 255
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 0.40%
- 6个月变化
- -3.40%
- 年变化
- -3.36%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%