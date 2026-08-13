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SMBS: Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

25.02 USD 0.05 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMBS汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点24.98和高点25.06进行交易。

关注Schwab Mortgage-Backed Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SMBS股票今天的价格是多少？

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF股票今天的定价为25.02。它在24.98 - 25.06范围内交易，昨天的收盘价为24.97，交易量达到255。SMBS的实时价格图表显示了这些更新。

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF股票是否支付股息？

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF目前的价值为25.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.36%和USD。实时查看图表以跟踪SMBS走势。

如何购买SMBS股票？

您可以以25.02的当前价格购买Schwab Mortgage-Backed Securities ETF股票。订单通常设置在25.02或25.32附近，而255和0.16%显示市场活动。立即关注SMBS的实时图表更新。

如何投资SMBS股票？

投资Schwab Mortgage-Backed Securities ETF需要考虑年度范围24.91 - 26.12和当前价格25.02。许多人在以25.02或25.32下订单之前，会比较0.40%和。实时查看SMBS价格图表，了解每日变化。

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Schwab Mortgage-Backed Securities ETF的最高价格是26.12。在24.91 - 26.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab Mortgage-Backed Securities ETF的绩效。

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF股票的最低价格是多少？

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF（SMBS）的最低价格为24.91。将其与当前的25.02和24.91 - 26.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMBS股票是什么时候拆分的？

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.97和-3.36%中可见。

日范围
24.98 25.06
年范围
24.91 26.12
前一天收盘价
24.97
开盘价
24.98
卖价
25.02
买价
25.32
最低价
24.98
最高价
25.06
交易量
255
日变化
0.20%
月变化
0.40%
6个月变化
-3.40%
年变化
-3.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%