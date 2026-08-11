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SMAY: FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May

28.55 USD 0.10 (0.35%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SMAY за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.49, а максимальная — 28.60.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMAY сегодня?

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) сегодня оценивается на уровне 28.55. Инструмент торгуется в пределах 28.49 - 28.60, вчерашнее закрытие составило 28.65, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMAY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May?

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May в настоящее время оценивается в 28.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.89% и USD. Отслеживайте движения SMAY на графике в реальном времени.

Как купить акции SMAY?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) по текущей цене 28.55. Ордера обычно размещаются около 28.55 или 28.85, тогда как 13 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMAY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMAY?

Инвестирование в FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May предполагает учет годового диапазона 24.85 - 28.65 и текущей цены 28.55. Многие сравнивают 0.53% и 8.10% перед размещением ордеров на 28.55 или 28.85. Изучайте ежедневные изменения цены SMAY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) за последний год составила 28.65. Акции заметно колебались в пределах 24.85 - 28.65, сравнение с 28.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) за год составила 24.85. Сравнение с текущими 28.55 и 24.85 - 28.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMAY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMAY?

В прошлом FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.65 и 14.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.49 28.60
Годовой диапазон
24.85 28.65
Предыдущее закрытие
28.65
Open
28.60
Bid
28.55
Ask
28.85
Low
28.49
High
28.60
Объем
13
Дневное изменение
-0.35%
Месячное изменение
0.53%
6-месячное изменение
8.10%
Годовое изменение
14.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%