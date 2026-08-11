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SMAY: FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May
Курс SMAY за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.49, а максимальная — 28.60.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMAY сегодня?
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) сегодня оценивается на уровне 28.55. Инструмент торгуется в пределах 28.49 - 28.60, вчерашнее закрытие составило 28.65, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMAY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May?
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May в настоящее время оценивается в 28.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.89% и USD. Отслеживайте движения SMAY на графике в реальном времени.
Как купить акции SMAY?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) по текущей цене 28.55. Ордера обычно размещаются около 28.55 или 28.85, тогда как 13 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMAY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMAY?
Инвестирование в FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May предполагает учет годового диапазона 24.85 - 28.65 и текущей цены 28.55. Многие сравнивают 0.53% и 8.10% перед размещением ордеров на 28.55 или 28.85. Изучайте ежедневные изменения цены SMAY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) за последний год составила 28.65. Акции заметно колебались в пределах 24.85 - 28.65, сравнение с 28.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) за год составила 24.85. Сравнение с текущими 28.55 и 24.85 - 28.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMAY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMAY?
В прошлом FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.65 и 14.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.65
- Open
- 28.60
- Bid
- 28.55
- Ask
- 28.85
- Low
- 28.49
- High
- 28.60
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.35%
- Месячное изменение
- 0.53%
- 6-месячное изменение
- 8.10%
- Годовое изменение
- 14.89%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%