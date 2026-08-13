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SMAY: FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May

28.60 USD 0.05 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMAY汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点28.54和高点28.63进行交易。

关注FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SMAY股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May股票今天的定价为28.60。它在28.54 - 28.63范围内交易，昨天的收盘价为28.55，交易量达到22。SMAY的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May目前的价值为28.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.09%和USD。实时查看图表以跟踪SMAY走势。

如何购买SMAY股票？

您可以以28.60的当前价格购买FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May股票。订单通常设置在28.60或28.90附近，而22和0.18%显示市场活动。立即关注SMAY的实时图表更新。

如何投资SMAY股票？

投资FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May需要考虑年度范围24.85 - 28.65和当前价格28.60。许多人在以28.60或28.90下订单之前，会比较0.70%和。实时查看SMAY价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May的最高价格是28.65。在24.85 - 28.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May的绩效。

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May（SMAY）的最低价格为24.85。将其与当前的28.60和24.85 - 28.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMAY股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.55和15.09%中可见。

日范围
28.54 28.63
年范围
24.85 28.65
前一天收盘价
28.55
开盘价
28.55
卖价
28.60
买价
28.90
最低价
28.54
最高价
28.63
交易量
22
日变化
0.18%
月变化
0.70%
6个月变化
8.29%
年变化
15.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%