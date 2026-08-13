SMAY股票今天的价格是多少？ FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May股票今天的定价为28.60。它在28.54 - 28.63范围内交易，昨天的收盘价为28.55，交易量达到22。SMAY的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May股票是否支付股息？ FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May目前的价值为28.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.09%和USD。实时查看图表以跟踪SMAY走势。

如何购买SMAY股票？ 您可以以28.60的当前价格购买FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May股票。订单通常设置在28.60或28.90附近，而22和0.18%显示市场活动。立即关注SMAY的实时图表更新。

如何投资SMAY股票？ 投资FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May需要考虑年度范围24.85 - 28.65和当前价格28.60。许多人在以28.60或28.90下订单之前，会比较0.70%和。实时查看SMAY价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May的最高价格是28.65。在24.85 - 28.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May的绩效。

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May股票的最低价格是多少？ FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May（SMAY）的最低价格为24.85。将其与当前的28.60和24.85 - 28.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。