SMAY: FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May
今日SMAY汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点28.54和高点28.63进行交易。
关注FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SMAY股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May股票今天的定价为28.60。它在28.54 - 28.63范围内交易，昨天的收盘价为28.55，交易量达到22。SMAY的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May目前的价值为28.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.09%和USD。实时查看图表以跟踪SMAY走势。
如何购买SMAY股票？
您可以以28.60的当前价格购买FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May股票。订单通常设置在28.60或28.90附近，而22和0.18%显示市场活动。立即关注SMAY的实时图表更新。
如何投资SMAY股票？
投资FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May需要考虑年度范围24.85 - 28.65和当前价格28.60。许多人在以28.60或28.90下订单之前，会比较0.70%和。实时查看SMAY价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May的最高价格是28.65。在24.85 - 28.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May的绩效。
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May（SMAY）的最低价格为24.85。将其与当前的28.60和24.85 - 28.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SMAY股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.55和15.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.55
- 开盘价
- 28.55
- 卖价
- 28.60
- 买价
- 28.90
- 最低价
- 28.54
- 最高价
- 28.63
- 交易量
- 22
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- 0.70%
- 6个月变化
- 8.29%
- 年变化
- 15.09%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%