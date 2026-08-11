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SLVX

15.63 USD 0.42 (2.76%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SLVX за сегодня изменился на 2.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.05, а максимальная — 15.66.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SLVX сегодня?

(SLVX) сегодня оценивается на уровне 15.63. Инструмент торгуется в пределах 15.05 - 15.66, вчерашнее закрытие составило 15.21, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLVX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 15.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -25.29% и USD. Отслеживайте движения SLVX на графике в реальном времени.

Как купить акции SLVX?

Вы можете купить акции (SLVX) по текущей цене 15.63. Ордера обычно размещаются около 15.63 или 15.93, тогда как 45 и 2.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLVX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SLVX?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 12.26 - 25.35 и текущей цены 15.63. Многие сравнивают 22.78% и -37.25% перед размещением ордеров на 15.63 или 15.93. Изучайте ежедневные изменения цены SLVX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (SLVX) за последний год составила 25.35. Акции заметно колебались в пределах 12.26 - 25.35, сравнение с 15.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (SLVX) за год составила 12.26. Сравнение с текущими 15.63 и 12.26 - 25.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLVX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SLVX?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.21 и -25.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.05 15.66
Годовой диапазон
12.26 25.35
Предыдущее закрытие
15.21
Open
15.19
Bid
15.63
Ask
15.93
Low
15.05
High
15.66
Объем
45
Дневное изменение
2.76%
Месячное изменение
22.78%
6-месячное изменение
-37.25%
Годовое изменение
-25.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%