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SLVX
Курс SLVX за сегодня изменился на 2.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.05, а максимальная — 15.66.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SLVX сегодня?
(SLVX) сегодня оценивается на уровне 15.63. Инструмент торгуется в пределах 15.05 - 15.66, вчерашнее закрытие составило 15.21, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLVX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 15.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -25.29% и USD. Отслеживайте движения SLVX на графике в реальном времени.
Как купить акции SLVX?
Вы можете купить акции (SLVX) по текущей цене 15.63. Ордера обычно размещаются около 15.63 или 15.93, тогда как 45 и 2.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLVX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SLVX?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 12.26 - 25.35 и текущей цены 15.63. Многие сравнивают 22.78% и -37.25% перед размещением ордеров на 15.63 или 15.93. Изучайте ежедневные изменения цены SLVX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (SLVX) за последний год составила 25.35. Акции заметно колебались в пределах 12.26 - 25.35, сравнение с 15.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (SLVX) за год составила 12.26. Сравнение с текущими 15.63 и 12.26 - 25.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLVX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SLVX?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.21 и -25.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.21
- Open
- 15.19
- Bid
- 15.63
- Ask
- 15.93
- Low
- 15.05
- High
- 15.66
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- 2.76%
- Месячное изменение
- 22.78%
- 6-месячное изменение
- -37.25%
- Годовое изменение
- -25.29%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%