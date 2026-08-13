SLVX股票今天的价格是多少？ 股票今天的定价为15.66。它在15.47 - 15.66范围内交易，昨天的收盘价为15.63，交易量达到28。SLVX的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？ 目前的价值为15.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-25.14%和USD。实时查看图表以跟踪SLVX走势。

如何购买SLVX股票？ 您可以以15.66的当前价格购买股票。订单通常设置在15.66或15.96附近，而28和1.10%显示市场活动。立即关注SLVX的实时图表更新。

如何投资SLVX股票？ 投资需要考虑年度范围12.26 - 25.35和当前价格15.66。许多人在以15.66或15.96下订单之前，会比较23.02%和。实时查看SLVX价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，的最高价格是25.35。在12.26 - 25.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？ （SLVX）的最低价格为12.26。将其与当前的15.66和12.26 - 25.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLVX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。