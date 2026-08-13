SLVX
今日SLVX汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点15.47和高点15.66进行交易。
关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SLVX股票今天的价格是多少？
股票今天的定价为15.66。它在15.47 - 15.66范围内交易，昨天的收盘价为15.63，交易量达到28。SLVX的实时价格图表显示了这些更新。
股票是否支付股息？
目前的价值为15.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-25.14%和USD。实时查看图表以跟踪SLVX走势。
如何购买SLVX股票？
您可以以15.66的当前价格购买股票。订单通常设置在15.66或15.96附近，而28和1.10%显示市场活动。立即关注SLVX的实时图表更新。
如何投资SLVX股票？
投资需要考虑年度范围12.26 - 25.35和当前价格15.66。许多人在以15.66或15.96下订单之前，会比较23.02%和。实时查看SLVX价格图表，了解每日变化。
股票的最高价格是多少？
在过去一年中，的最高价格是25.35。在12.26 - 25.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。
股票的最低价格是多少？
（SLVX）的最低价格为12.26。将其与当前的15.66和12.26 - 25.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLVX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SLVX股票是什么时候拆分的？
历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.63和-25.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.63
- 开盘价
- 15.49
- 卖价
- 15.66
- 买价
- 15.96
- 最低价
- 15.47
- 最高价
- 15.66
- 交易量
- 28
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 23.02%
- 6个月变化
- -37.13%
- 年变化
- -25.14%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%