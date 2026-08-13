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SLVX

15.66 USD 0.03 (0.19%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SLVX汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点15.47和高点15.66进行交易。

关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SLVX股票今天的价格是多少？

股票今天的定价为15.66。它在15.47 - 15.66范围内交易，昨天的收盘价为15.63，交易量达到28。SLVX的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？

目前的价值为15.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-25.14%和USD。实时查看图表以跟踪SLVX走势。

如何购买SLVX股票？

您可以以15.66的当前价格购买股票。订单通常设置在15.66或15.96附近，而28和1.10%显示市场活动。立即关注SLVX的实时图表更新。

如何投资SLVX股票？

投资需要考虑年度范围12.26 - 25.35和当前价格15.66。许多人在以15.66或15.96下订单之前，会比较23.02%和。实时查看SLVX价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？

在过去一年中，的最高价格是25.35。在12.26 - 25.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？

（SLVX）的最低价格为12.26。将其与当前的15.66和12.26 - 25.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLVX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SLVX股票是什么时候拆分的？

历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.63和-25.14%中可见。

日范围
15.47 15.66
年范围
12.26 25.35
前一天收盘价
15.63
开盘价
15.49
卖价
15.66
买价
15.96
最低价
15.47
最高价
15.66
交易量
28
日变化
0.19%
月变化
23.02%
6个月变化
-37.13%
年变化
-25.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%