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SLSR: Solaris Resources Inc.
Курс SLSR за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.18, а максимальная — 8.31.
Следите за динамикой Solaris Resources Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SLSR сегодня?
Solaris Resources Inc. (SLSR) сегодня оценивается на уровне 8.20. Инструмент торгуется в пределах 8.18 - 8.31, вчерашнее закрытие составило 8.25, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLSR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Solaris Resources Inc.?
Solaris Resources Inc. в настоящее время оценивается в 8.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.68% и USD. Отслеживайте движения SLSR на графике в реальном времени.
Как купить акции SLSR?
Вы можете купить акции Solaris Resources Inc. (SLSR) по текущей цене 8.20. Ордера обычно размещаются около 8.20 или 8.50, тогда как 17 и -0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLSR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SLSR?
Инвестирование в Solaris Resources Inc. предполагает учет годового диапазона 6.86 - 11.48 и текущей цены 8.20. Многие сравнивают 11.87% и -20.85% перед размещением ордеров на 8.20 или 8.50. Изучайте ежедневные изменения цены SLSR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Solaris Resources Inc.?
Самая высокая цена Solaris Resources Inc. (SLSR) за последний год составила 11.48. Акции заметно колебались в пределах 6.86 - 11.48, сравнение с 8.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Solaris Resources Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Solaris Resources Inc.?
Самая низкая цена Solaris Resources Inc. (SLSR) за год составила 6.86. Сравнение с текущими 8.20 и 6.86 - 11.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLSR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SLSR?
В прошлом Solaris Resources Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.25 и -10.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.25
- Open
- 8.25
- Bid
- 8.20
- Ask
- 8.50
- Low
- 8.18
- High
- 8.31
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -0.61%
- Месячное изменение
- 11.87%
- 6-месячное изменение
- -20.85%
- Годовое изменение
- -10.68%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%