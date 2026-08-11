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SLSR: Solaris Resources Inc.

8.20 USD 0.05 (0.61%)
Сектор: Сырье Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SLSR за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.18, а максимальная — 8.31.

Следите за динамикой Solaris Resources Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SLSR сегодня?

Solaris Resources Inc. (SLSR) сегодня оценивается на уровне 8.20. Инструмент торгуется в пределах 8.18 - 8.31, вчерашнее закрытие составило 8.25, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLSR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Solaris Resources Inc.?

Solaris Resources Inc. в настоящее время оценивается в 8.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.68% и USD. Отслеживайте движения SLSR на графике в реальном времени.

Как купить акции SLSR?

Вы можете купить акции Solaris Resources Inc. (SLSR) по текущей цене 8.20. Ордера обычно размещаются около 8.20 или 8.50, тогда как 17 и -0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLSR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SLSR?

Инвестирование в Solaris Resources Inc. предполагает учет годового диапазона 6.86 - 11.48 и текущей цены 8.20. Многие сравнивают 11.87% и -20.85% перед размещением ордеров на 8.20 или 8.50. Изучайте ежедневные изменения цены SLSR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Solaris Resources Inc.?

Самая высокая цена Solaris Resources Inc. (SLSR) за последний год составила 11.48. Акции заметно колебались в пределах 6.86 - 11.48, сравнение с 8.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Solaris Resources Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Solaris Resources Inc.?

Самая низкая цена Solaris Resources Inc. (SLSR) за год составила 6.86. Сравнение с текущими 8.20 и 6.86 - 11.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLSR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SLSR?

В прошлом Solaris Resources Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.25 и -10.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.18 8.31
Годовой диапазон
6.86 11.48
Предыдущее закрытие
8.25
Open
8.25
Bid
8.20
Ask
8.50
Low
8.18
High
8.31
Объем
17
Дневное изменение
-0.61%
Месячное изменение
11.87%
6-месячное изменение
-20.85%
Годовое изменение
-10.68%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%