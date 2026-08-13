SLSR: Solaris Resources Inc.
今日SLSR汇率已更改-2.18%。当日，交易品种以低点8.03和高点8.31进行交易。
关注Solaris Resources Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SLSR股票今天的价格是多少？
Solaris Resources Inc.股票今天的定价为8.07。它在8.03 - 8.31范围内交易，昨天的收盘价为8.25，交易量达到303。SLSR的实时价格图表显示了这些更新。
Solaris Resources Inc.股票是否支付股息？
Solaris Resources Inc.目前的价值为8.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.09%和USD。实时查看图表以跟踪SLSR走势。
如何购买SLSR股票？
您可以以8.07的当前价格购买Solaris Resources Inc.股票。订单通常设置在8.07或8.37附近，而303和-2.18%显示市场活动。立即关注SLSR的实时图表更新。
如何投资SLSR股票？
投资Solaris Resources Inc.需要考虑年度范围6.86 - 11.48和当前价格8.07。许多人在以8.07或8.37下订单之前，会比较10.10%和。实时查看SLSR价格图表，了解每日变化。
Solaris Resources Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Solaris Resources Inc.的最高价格是11.48。在6.86 - 11.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Solaris Resources Inc.的绩效。
Solaris Resources Inc.股票的最低价格是多少？
Solaris Resources Inc.（SLSR）的最低价格为6.86。将其与当前的8.07和6.86 - 11.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLSR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SLSR股票是什么时候拆分的？
Solaris Resources Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.25和-12.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.25
- 开盘价
- 8.25
- 卖价
- 8.07
- 买价
- 8.37
- 最低价
- 8.03
- 最高价
- 8.31
- 交易量
- 303
- 日变化
- -2.18%
- 月变化
- 10.10%
- 6个月变化
- -22.10%
- 年变化
- -12.09%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%