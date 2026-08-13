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SLSR: Solaris Resources Inc.

8.07 USD 0.18 (2.18%)
版块: 基础材料 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SLSR汇率已更改-2.18%。当日，交易品种以低点8.03和高点8.31进行交易。

关注Solaris Resources Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SLSR股票今天的价格是多少？

Solaris Resources Inc.股票今天的定价为8.07。它在8.03 - 8.31范围内交易，昨天的收盘价为8.25，交易量达到303。SLSR的实时价格图表显示了这些更新。

Solaris Resources Inc.股票是否支付股息？

Solaris Resources Inc.目前的价值为8.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.09%和USD。实时查看图表以跟踪SLSR走势。

如何购买SLSR股票？

您可以以8.07的当前价格购买Solaris Resources Inc.股票。订单通常设置在8.07或8.37附近，而303和-2.18%显示市场活动。立即关注SLSR的实时图表更新。

如何投资SLSR股票？

投资Solaris Resources Inc.需要考虑年度范围6.86 - 11.48和当前价格8.07。许多人在以8.07或8.37下订单之前，会比较10.10%和。实时查看SLSR价格图表，了解每日变化。

Solaris Resources Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Solaris Resources Inc.的最高价格是11.48。在6.86 - 11.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Solaris Resources Inc.的绩效。

Solaris Resources Inc.股票的最低价格是多少？

Solaris Resources Inc.（SLSR）的最低价格为6.86。将其与当前的8.07和6.86 - 11.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLSR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SLSR股票是什么时候拆分的？

Solaris Resources Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.25和-12.09%中可见。

日范围
8.03 8.31
年范围
6.86 11.48
前一天收盘价
8.25
开盘价
8.25
卖价
8.07
买价
8.37
最低价
8.03
最高价
8.31
交易量
303
日变化
-2.18%
月变化
10.10%
6个月变化
-22.10%
年变化
-12.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%