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SLQD: iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Курс SLQD за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.05, а максимальная — 50.09.
Следите за динамикой iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SLQD сегодня?
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) сегодня оценивается на уровне 50.06. Инструмент торгуется в пределах 50.05 - 50.09, вчерашнее закрытие составило 50.11, а торговый объем достиг 209. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLQD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF?
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.99% и USD. Отслеживайте движения SLQD на графике в реальном времени.
Как купить акции SLQD?
Вы можете купить акции iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) по текущей цене 50.06. Ордера обычно размещаются около 50.06 или 50.36, тогда как 209 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLQD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SLQD?
Инвестирование в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.00 - 50.99 и текущей цены 50.06. Многие сравнивают 0.10% и -1.38% перед размещением ордеров на 50.06 или 50.36. Изучайте ежедневные изменения цены SLQD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) за последний год составила 50.99. Акции заметно колебались в пределах 50.00 - 50.99, сравнение с 50.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) за год составила 50.00. Сравнение с текущими 50.06 и 50.00 - 50.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLQD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SLQD?
В прошлом iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.11 и -0.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.11
- Open
- 50.07
- Bid
- 50.06
- Ask
- 50.36
- Low
- 50.05
- High
- 50.09
- Объем
- 209
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- -1.38%
- Годовое изменение
- -0.99%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%