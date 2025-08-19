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SLQD: iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

50.06 USD 0.05 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SLQD за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.05, а максимальная — 50.09.

Следите за динамикой iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SLQD сегодня?

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) сегодня оценивается на уровне 50.06. Инструмент торгуется в пределах 50.05 - 50.09, вчерашнее закрытие составило 50.11, а торговый объем достиг 209. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLQD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF?

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.99% и USD. Отслеживайте движения SLQD на графике в реальном времени.

Как купить акции SLQD?

Вы можете купить акции iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) по текущей цене 50.06. Ордера обычно размещаются около 50.06 или 50.36, тогда как 209 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLQD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SLQD?

Инвестирование в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.00 - 50.99 и текущей цены 50.06. Многие сравнивают 0.10% и -1.38% перед размещением ордеров на 50.06 или 50.36. Изучайте ежедневные изменения цены SLQD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) за последний год составила 50.99. Акции заметно колебались в пределах 50.00 - 50.99, сравнение с 50.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) за год составила 50.00. Сравнение с текущими 50.06 и 50.00 - 50.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLQD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SLQD?

В прошлом iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.11 и -0.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.05 50.09
Годовой диапазон
50.00 50.99
Предыдущее закрытие
50.11
Open
50.07
Bid
50.06
Ask
50.36
Low
50.05
High
50.09
Объем
209
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
-1.38%
Годовое изменение
-0.99%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%