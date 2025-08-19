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SLQD: iShares 0-5年投资级公司债券 ETF

50.08 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SLQD汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点50.07和高点50.10进行交易。

关注iShares 0-5年投资级公司债券 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLQD新闻

常见问题解答

SLQD股票今天的价格是多少？

iShares 0-5年投资级公司债券 ETF股票今天的定价为50.08。它在50.07 - 50.10范围内交易，昨天的收盘价为50.06，交易量达到185。SLQD的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 0-5年投资级公司债券 ETF股票是否支付股息？

iShares 0-5年投资级公司债券 ETF目前的价值为50.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.95%和USD。实时查看图表以跟踪SLQD走势。

如何购买SLQD股票？

您可以以50.08的当前价格购买iShares 0-5年投资级公司债券 ETF股票。订单通常设置在50.08或50.38附近，而185和0.00%显示市场活动。立即关注SLQD的实时图表更新。

如何投资SLQD股票？

投资iShares 0-5年投资级公司债券 ETF需要考虑年度范围50.00 - 50.99和当前价格50.08。许多人在以50.08或50.38下订单之前，会比较0.14%和。实时查看SLQD价格图表，了解每日变化。

iShares 0-5年投资级公司债券 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 0-5年投资级公司债券 ETF的最高价格是50.99。在50.00 - 50.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 0-5年投资级公司债券 ETF的绩效。

iShares 0-5年投资级公司债券 ETF股票的最低价格是多少？

iShares 0-5年投资级公司债券 ETF（SLQD）的最低价格为50.00。将其与当前的50.08和50.00 - 50.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLQD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SLQD股票是什么时候拆分的？

iShares 0-5年投资级公司债券 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.06和-0.95%中可见。

日范围
50.07 50.10
年范围
50.00 50.99
前一天收盘价
50.06
开盘价
50.08
卖价
50.08
买价
50.38
最低价
50.07
最高价
50.10
交易量
185
日变化
0.04%
月变化
0.14%
6个月变化
-1.34%
年变化
-0.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%