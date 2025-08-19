SLQD: iShares 0-5年投资级公司债券 ETF
今日SLQD汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点50.07和高点50.10进行交易。
关注iShares 0-5年投资级公司债券 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SLQD股票今天的价格是多少？
iShares 0-5年投资级公司债券 ETF股票今天的定价为50.08。它在50.07 - 50.10范围内交易，昨天的收盘价为50.06，交易量达到185。SLQD的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 0-5年投资级公司债券 ETF股票是否支付股息？
iShares 0-5年投资级公司债券 ETF目前的价值为50.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.95%和USD。实时查看图表以跟踪SLQD走势。
如何购买SLQD股票？
您可以以50.08的当前价格购买iShares 0-5年投资级公司债券 ETF股票。订单通常设置在50.08或50.38附近，而185和0.00%显示市场活动。立即关注SLQD的实时图表更新。
如何投资SLQD股票？
投资iShares 0-5年投资级公司债券 ETF需要考虑年度范围50.00 - 50.99和当前价格50.08。许多人在以50.08或50.38下订单之前，会比较0.14%和。实时查看SLQD价格图表，了解每日变化。
iShares 0-5年投资级公司债券 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 0-5年投资级公司债券 ETF的最高价格是50.99。在50.00 - 50.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 0-5年投资级公司债券 ETF的绩效。
iShares 0-5年投资级公司债券 ETF股票的最低价格是多少？
iShares 0-5年投资级公司债券 ETF（SLQD）的最低价格为50.00。将其与当前的50.08和50.00 - 50.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLQD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SLQD股票是什么时候拆分的？
iShares 0-5年投资级公司债券 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.06和-0.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.06
- 开盘价
- 50.08
- 卖价
- 50.08
- 买价
- 50.38
- 最低价
- 50.07
- 最高价
- 50.10
- 交易量
- 185
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.14%
- 6个月变化
- -1.34%
- 年变化
- -0.95%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%