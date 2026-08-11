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SLON: ProShares Ultra Solana ETF
Курс SLON за сегодня изменился на 6.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.43, а максимальная — 18.90.
Следите за динамикой ProShares Ultra Solana ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SLON сегодня?
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) сегодня оценивается на уровне 18.73. Инструмент торгуется в пределах 18.43 - 18.90, вчерашнее закрытие составило 17.63, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLON в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Solana ETF?
ProShares Ultra Solana ETF в настоящее время оценивается в 18.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -62.58% и USD. Отслеживайте движения SLON на графике в реальном времени.
Как купить акции SLON?
Вы можете купить акции ProShares Ultra Solana ETF (SLON) по текущей цене 18.73. Ордера обычно размещаются около 18.73 или 19.03, тогда как 42 и -0.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLON на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SLON?
Инвестирование в ProShares Ultra Solana ETF предполагает учет годового диапазона 4.29 - 78.93 и текущей цены 18.73. Многие сравнивают 11.03% и 247.50% перед размещением ордеров на 18.73 или 19.03. Изучайте ежедневные изменения цены SLON на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Solana ETF?
Самая высокая цена ProShares Ultra Solana ETF (SLON) за последний год составила 78.93. Акции заметно колебались в пределах 4.29 - 78.93, сравнение с 17.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Solana ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Solana ETF?
Самая низкая цена ProShares Ultra Solana ETF (SLON) за год составила 4.29. Сравнение с текущими 18.73 и 4.29 - 78.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLON во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SLON?
В прошлом ProShares Ultra Solana ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.63 и -62.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.63
- Open
- 18.89
- Bid
- 18.73
- Ask
- 19.03
- Low
- 18.43
- High
- 18.90
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- 6.24%
- Месячное изменение
- 11.03%
- 6-месячное изменение
- 247.50%
- Годовое изменение
- -62.58%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%