Курс SLON за сегодня изменился на 6.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.43, а максимальная — 18.90.

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