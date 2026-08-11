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SLON: ProShares Ultra Solana ETF

18.73 USD 1.10 (6.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SLON за сегодня изменился на 6.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.43, а максимальная — 18.90.

Следите за динамикой ProShares Ultra Solana ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SLON сегодня?

ProShares Ultra Solana ETF (SLON) сегодня оценивается на уровне 18.73. Инструмент торгуется в пределах 18.43 - 18.90, вчерашнее закрытие составило 17.63, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLON в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Solana ETF?

ProShares Ultra Solana ETF в настоящее время оценивается в 18.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -62.58% и USD. Отслеживайте движения SLON на графике в реальном времени.

Как купить акции SLON?

Вы можете купить акции ProShares Ultra Solana ETF (SLON) по текущей цене 18.73. Ордера обычно размещаются около 18.73 или 19.03, тогда как 42 и -0.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLON на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SLON?

Инвестирование в ProShares Ultra Solana ETF предполагает учет годового диапазона 4.29 - 78.93 и текущей цены 18.73. Многие сравнивают 11.03% и 247.50% перед размещением ордеров на 18.73 или 19.03. Изучайте ежедневные изменения цены SLON на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Solana ETF?

Самая высокая цена ProShares Ultra Solana ETF (SLON) за последний год составила 78.93. Акции заметно колебались в пределах 4.29 - 78.93, сравнение с 17.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Solana ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Solana ETF?

Самая низкая цена ProShares Ultra Solana ETF (SLON) за год составила 4.29. Сравнение с текущими 18.73 и 4.29 - 78.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLON во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SLON?

В прошлом ProShares Ultra Solana ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.63 и -62.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.43 18.90
Годовой диапазон
4.29 78.93
Предыдущее закрытие
17.63
Open
18.89
Bid
18.73
Ask
19.03
Low
18.43
High
18.90
Объем
42
Дневное изменение
6.24%
Месячное изменение
11.03%
6-месячное изменение
247.50%
Годовое изменение
-62.58%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%