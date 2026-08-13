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SLON: ProShares Ultra Solana ETF

18.37 USD 0.36 (1.92%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SLON汇率已更改-1.92%。当日，交易品种以低点18.02和高点18.56进行交易。

关注ProShares Ultra Solana ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SLON股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra Solana ETF股票今天的定价为18.37。它在18.02 - 18.56范围内交易，昨天的收盘价为18.73，交易量达到18。SLON的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra Solana ETF股票是否支付股息？

ProShares Ultra Solana ETF目前的价值为18.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-63.30%和USD。实时查看图表以跟踪SLON走势。

如何购买SLON股票？

您可以以18.37的当前价格购买ProShares Ultra Solana ETF股票。订单通常设置在18.37或18.67附近，而18和-0.92%显示市场活动。立即关注SLON的实时图表更新。

如何投资SLON股票？

投资ProShares Ultra Solana ETF需要考虑年度范围4.29 - 78.93和当前价格18.37。许多人在以18.37或18.67下订单之前，会比较8.89%和。实时查看SLON价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra Solana ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra Solana ETF的最高价格是78.93。在4.29 - 78.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Solana ETF的绩效。

ProShares Ultra Solana ETF股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra Solana ETF（SLON）的最低价格为4.29。将其与当前的18.37和4.29 - 78.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLON在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SLON股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra Solana ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.73和-63.30%中可见。

日范围
18.02 18.56
年范围
4.29 78.93
前一天收盘价
18.73
开盘价
18.54
卖价
18.37
买价
18.67
最低价
18.02
最高价
18.56
交易量
18
日变化
-1.92%
月变化
8.89%
6个月变化
240.82%
年变化
-63.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%