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SLMT: Brera Holdings PLC

3.98 USD 0.06 (1.49%)
Сектор: Услуги связи Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SLMT за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.65, а максимальная — 4.17.

Следите за динамикой Brera Holdings PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SLMT сегодня?

Brera Holdings PLC (SLMT) сегодня оценивается на уровне 3.98. Инструмент торгуется в пределах 3.65 - 4.17, вчерашнее закрытие составило 4.04, а торговый объем достиг 209. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLMT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Brera Holdings PLC?

Brera Holdings PLC в настоящее время оценивается в 3.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -83.27% и USD. Отслеживайте движения SLMT на графике в реальном времени.

Как купить акции SLMT?

Вы можете купить акции Brera Holdings PLC (SLMT) по текущей цене 3.98. Ордера обычно размещаются около 3.98 или 4.28, тогда как 209 и -4.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLMT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SLMT?

Инвестирование в Brera Holdings PLC предполагает учет годового диапазона 0.56 - 25.78 и текущей цены 3.98. Многие сравнивают -1.73% и 294.06% перед размещением ордеров на 3.98 или 4.28. Изучайте ежедневные изменения цены SLMT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Brera Holdings PLC?

Самая высокая цена Brera Holdings PLC (SLMT) за последний год составила 25.78. Акции заметно колебались в пределах 0.56 - 25.78, сравнение с 4.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Brera Holdings PLC на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Brera Holdings PLC?

Самая низкая цена Brera Holdings PLC (SLMT) за год составила 0.56. Сравнение с текущими 3.98 и 0.56 - 25.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLMT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SLMT?

В прошлом Brera Holdings PLC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.04 и -83.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.65 4.17
Годовой диапазон
0.56 25.78
Предыдущее закрытие
4.04
Open
4.17
Bid
3.98
Ask
4.28
Low
3.65
High
4.17
Объем
209
Дневное изменение
-1.49%
Месячное изменение
-1.73%
6-месячное изменение
294.06%
Годовое изменение
-83.27%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%