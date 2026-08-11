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SLMT: Brera Holdings PLC
Курс SLMT за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.65, а максимальная — 4.17.
Следите за динамикой Brera Holdings PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SLMT сегодня?
Brera Holdings PLC (SLMT) сегодня оценивается на уровне 3.98. Инструмент торгуется в пределах 3.65 - 4.17, вчерашнее закрытие составило 4.04, а торговый объем достиг 209. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLMT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Brera Holdings PLC?
Brera Holdings PLC в настоящее время оценивается в 3.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -83.27% и USD. Отслеживайте движения SLMT на графике в реальном времени.
Как купить акции SLMT?
Вы можете купить акции Brera Holdings PLC (SLMT) по текущей цене 3.98. Ордера обычно размещаются около 3.98 или 4.28, тогда как 209 и -4.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLMT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SLMT?
Инвестирование в Brera Holdings PLC предполагает учет годового диапазона 0.56 - 25.78 и текущей цены 3.98. Многие сравнивают -1.73% и 294.06% перед размещением ордеров на 3.98 или 4.28. Изучайте ежедневные изменения цены SLMT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Brera Holdings PLC?
Самая высокая цена Brera Holdings PLC (SLMT) за последний год составила 25.78. Акции заметно колебались в пределах 0.56 - 25.78, сравнение с 4.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Brera Holdings PLC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Brera Holdings PLC?
Самая низкая цена Brera Holdings PLC (SLMT) за год составила 0.56. Сравнение с текущими 3.98 и 0.56 - 25.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLMT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SLMT?
В прошлом Brera Holdings PLC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.04 и -83.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.04
- Open
- 4.17
- Bid
- 3.98
- Ask
- 4.28
- Low
- 3.65
- High
- 4.17
- Объем
- 209
- Дневное изменение
- -1.49%
- Месячное изменение
- -1.73%
- 6-месячное изменение
- 294.06%
- Годовое изменение
- -83.27%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%