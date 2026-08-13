SLMT: Brera Holdings PLC
今日SLMT汇率已更改-1.76%。当日，交易品种以低点3.78和高点4.02进行交易。
关注Brera Holdings PLC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
SLMT股票今天的价格是多少？
Brera Holdings PLC股票今天的定价为3.91。它在3.78 - 4.02范围内交易，昨天的收盘价为3.98，交易量达到56。SLMT的实时价格图表显示了这些更新。
Brera Holdings PLC股票是否支付股息？
Brera Holdings PLC目前的价值为3.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-83.56%和USD。实时查看图表以跟踪SLMT走势。
如何购买SLMT股票？
您可以以3.91的当前价格购买Brera Holdings PLC股票。订单通常设置在3.91或4.21附近，而56和0.00%显示市场活动。立即关注SLMT的实时图表更新。
如何投资SLMT股票？
投资Brera Holdings PLC需要考虑年度范围0.56 - 25.78和当前价格3.91。许多人在以3.91或4.21下订单之前，会比较-3.46%和。实时查看SLMT价格图表，了解每日变化。
Brera Holdings PLC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Brera Holdings PLC的最高价格是25.78。在0.56 - 25.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Brera Holdings PLC的绩效。
Brera Holdings PLC股票的最低价格是多少？
Brera Holdings PLC（SLMT）的最低价格为0.56。将其与当前的3.91和0.56 - 25.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLMT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SLMT股票是什么时候拆分的？
Brera Holdings PLC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.98和-83.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.98
- 开盘价
- 3.91
- 卖价
- 3.91
- 买价
- 4.21
- 最低价
- 3.78
- 最高价
- 4.02
- 交易量
- 56
- 日变化
- -1.76%
- 月变化
- -3.46%
- 6个月变化
- 287.13%
- 年变化
- -83.56%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%