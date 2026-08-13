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SLMT: Brera Holdings PLC

3.91 USD 0.07 (1.76%)
版块: 通讯服务 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SLMT汇率已更改-1.76%。当日，交易品种以低点3.78和高点4.02进行交易。

关注Brera Holdings PLC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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常见问题解答

SLMT股票今天的价格是多少？

Brera Holdings PLC股票今天的定价为3.91。它在3.78 - 4.02范围内交易，昨天的收盘价为3.98，交易量达到56。SLMT的实时价格图表显示了这些更新。

Brera Holdings PLC股票是否支付股息？

Brera Holdings PLC目前的价值为3.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-83.56%和USD。实时查看图表以跟踪SLMT走势。

如何购买SLMT股票？

您可以以3.91的当前价格购买Brera Holdings PLC股票。订单通常设置在3.91或4.21附近，而56和0.00%显示市场活动。立即关注SLMT的实时图表更新。

如何投资SLMT股票？

投资Brera Holdings PLC需要考虑年度范围0.56 - 25.78和当前价格3.91。许多人在以3.91或4.21下订单之前，会比较-3.46%和。实时查看SLMT价格图表，了解每日变化。

Brera Holdings PLC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Brera Holdings PLC的最高价格是25.78。在0.56 - 25.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Brera Holdings PLC的绩效。

Brera Holdings PLC股票的最低价格是多少？

Brera Holdings PLC（SLMT）的最低价格为0.56。将其与当前的3.91和0.56 - 25.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLMT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SLMT股票是什么时候拆分的？

Brera Holdings PLC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.98和-83.56%中可见。

日范围
3.78 4.02
年范围
0.56 25.78
前一天收盘价
3.98
开盘价
3.91
卖价
3.91
买价
4.21
最低价
3.78
最高价
4.02
交易量
56
日变化
-1.76%
月变化
-3.46%
6个月变化
287.13%
年变化
-83.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%