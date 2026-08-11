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SLJY: Amplify SILJ Covered Call ETF

30.66 USD 0.55 (1.83%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SLJY за сегодня изменился на 1.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.63, а максимальная — 30.75.

Следите за динамикой Amplify SILJ Covered Call ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SLJY сегодня?

Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) сегодня оценивается на уровне 30.66. Инструмент торгуется в пределах 29.63 - 30.75, вчерашнее закрытие составило 30.11, а торговый объем достиг 131. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLJY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify SILJ Covered Call ETF?

Amplify SILJ Covered Call ETF в настоящее время оценивается в 30.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.85% и USD. Отслеживайте движения SLJY на графике в реальном времени.

Как купить акции SLJY?

Вы можете купить акции Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) по текущей цене 30.66. Ордера обычно размещаются около 30.66 или 30.96, тогда как 131 и 2.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLJY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SLJY?

Инвестирование в Amplify SILJ Covered Call ETF предполагает учет годового диапазона 25.33 - 46.99 и текущей цены 30.66. Многие сравнивают 18.70% и -28.08% перед размещением ордеров на 30.66 или 30.96. Изучайте ежедневные изменения цены SLJY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Amplify SILJ Covered Call ETF?

Самая высокая цена Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) за последний год составила 46.99. Акции заметно колебались в пределах 25.33 - 46.99, сравнение с 30.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify SILJ Covered Call ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Amplify SILJ Covered Call ETF?

Самая низкая цена Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) за год составила 25.33. Сравнение с текущими 30.66 и 25.33 - 46.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLJY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SLJY?

В прошлом Amplify SILJ Covered Call ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.11 и 12.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.63 30.75
Годовой диапазон
25.33 46.99
Предыдущее закрытие
30.11
Open
30.00
Bid
30.66
Ask
30.96
Low
29.63
High
30.75
Объем
131
Дневное изменение
1.83%
Месячное изменение
18.70%
6-месячное изменение
-28.08%
Годовое изменение
12.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%