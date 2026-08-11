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SLJY: Amplify SILJ Covered Call ETF
Курс SLJY за сегодня изменился на 1.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.63, а максимальная — 30.75.
Следите за динамикой Amplify SILJ Covered Call ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SLJY сегодня?
Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) сегодня оценивается на уровне 30.66. Инструмент торгуется в пределах 29.63 - 30.75, вчерашнее закрытие составило 30.11, а торговый объем достиг 131. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLJY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify SILJ Covered Call ETF?
Amplify SILJ Covered Call ETF в настоящее время оценивается в 30.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.85% и USD. Отслеживайте движения SLJY на графике в реальном времени.
Как купить акции SLJY?
Вы можете купить акции Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) по текущей цене 30.66. Ордера обычно размещаются около 30.66 или 30.96, тогда как 131 и 2.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLJY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SLJY?
Инвестирование в Amplify SILJ Covered Call ETF предполагает учет годового диапазона 25.33 - 46.99 и текущей цены 30.66. Многие сравнивают 18.70% и -28.08% перед размещением ордеров на 30.66 или 30.96. Изучайте ежедневные изменения цены SLJY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify SILJ Covered Call ETF?
Самая высокая цена Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) за последний год составила 46.99. Акции заметно колебались в пределах 25.33 - 46.99, сравнение с 30.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify SILJ Covered Call ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify SILJ Covered Call ETF?
Самая низкая цена Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) за год составила 25.33. Сравнение с текущими 30.66 и 25.33 - 46.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLJY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SLJY?
В прошлом Amplify SILJ Covered Call ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.11 и 12.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.11
- Open
- 30.00
- Bid
- 30.66
- Ask
- 30.96
- Low
- 29.63
- High
- 30.75
- Объем
- 131
- Дневное изменение
- 1.83%
- Месячное изменение
- 18.70%
- 6-месячное изменение
- -28.08%
- Годовое изменение
- 12.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%