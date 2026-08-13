SLJY: Amplify SILJ Covered Call ETF
今日SLJY汇率已更改-1.34%。当日，交易品种以低点30.08和高点30.85进行交易。
关注Amplify SILJ Covered Call ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SLJY股票今天的价格是多少？
Amplify SILJ Covered Call ETF股票今天的定价为30.25。它在30.08 - 30.85范围内交易，昨天的收盘价为30.66，交易量达到27。SLJY的实时价格图表显示了这些更新。
Amplify SILJ Covered Call ETF股票是否支付股息？
Amplify SILJ Covered Call ETF目前的价值为30.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.34%和USD。实时查看图表以跟踪SLJY走势。
如何购买SLJY股票？
您可以以30.25的当前价格购买Amplify SILJ Covered Call ETF股票。订单通常设置在30.25或30.55附近，而27和0.57%显示市场活动。立即关注SLJY的实时图表更新。
如何投资SLJY股票？
投资Amplify SILJ Covered Call ETF需要考虑年度范围25.33 - 46.99和当前价格30.25。许多人在以30.25或30.55下订单之前，会比较17.11%和。实时查看SLJY价格图表，了解每日变化。
Amplify SILJ Covered Call ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Amplify SILJ Covered Call ETF的最高价格是46.99。在25.33 - 46.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify SILJ Covered Call ETF的绩效。
Amplify SILJ Covered Call ETF股票的最低价格是多少？
Amplify SILJ Covered Call ETF（SLJY）的最低价格为25.33。将其与当前的30.25和25.33 - 46.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLJY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SLJY股票是什么时候拆分的？
Amplify SILJ Covered Call ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.66和11.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.66
- 开盘价
- 30.08
- 卖价
- 30.25
- 买价
- 30.55
- 最低价
- 30.08
- 最高价
- 30.85
- 交易量
- 27
- 日变化
- -1.34%
- 月变化
- 17.11%
- 6个月变化
- -29.04%
- 年变化
- 11.34%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%