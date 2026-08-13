SLJY股票今天的价格是多少？ Amplify SILJ Covered Call ETF股票今天的定价为30.25。它在30.08 - 30.85范围内交易，昨天的收盘价为30.66，交易量达到27。SLJY的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify SILJ Covered Call ETF股票是否支付股息？ Amplify SILJ Covered Call ETF目前的价值为30.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.34%和USD。实时查看图表以跟踪SLJY走势。

如何购买SLJY股票？ 您可以以30.25的当前价格购买Amplify SILJ Covered Call ETF股票。订单通常设置在30.25或30.55附近，而27和0.57%显示市场活动。立即关注SLJY的实时图表更新。

如何投资SLJY股票？ 投资Amplify SILJ Covered Call ETF需要考虑年度范围25.33 - 46.99和当前价格30.25。许多人在以30.25或30.55下订单之前，会比较17.11%和。实时查看SLJY价格图表，了解每日变化。

Amplify SILJ Covered Call ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Amplify SILJ Covered Call ETF的最高价格是46.99。在25.33 - 46.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify SILJ Covered Call ETF的绩效。

Amplify SILJ Covered Call ETF股票的最低价格是多少？ Amplify SILJ Covered Call ETF（SLJY）的最低价格为25.33。将其与当前的30.25和25.33 - 46.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLJY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。