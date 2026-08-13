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SLJY: Amplify SILJ Covered Call ETF

30.25 USD 0.41 (1.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SLJY汇率已更改-1.34%。当日，交易品种以低点30.08和高点30.85进行交易。

关注Amplify SILJ Covered Call ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SLJY股票今天的价格是多少？

Amplify SILJ Covered Call ETF股票今天的定价为30.25。它在30.08 - 30.85范围内交易，昨天的收盘价为30.66，交易量达到27。SLJY的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify SILJ Covered Call ETF股票是否支付股息？

Amplify SILJ Covered Call ETF目前的价值为30.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.34%和USD。实时查看图表以跟踪SLJY走势。

如何购买SLJY股票？

您可以以30.25的当前价格购买Amplify SILJ Covered Call ETF股票。订单通常设置在30.25或30.55附近，而27和0.57%显示市场活动。立即关注SLJY的实时图表更新。

如何投资SLJY股票？

投资Amplify SILJ Covered Call ETF需要考虑年度范围25.33 - 46.99和当前价格30.25。许多人在以30.25或30.55下订单之前，会比较17.11%和。实时查看SLJY价格图表，了解每日变化。

Amplify SILJ Covered Call ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify SILJ Covered Call ETF的最高价格是46.99。在25.33 - 46.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify SILJ Covered Call ETF的绩效。

Amplify SILJ Covered Call ETF股票的最低价格是多少？

Amplify SILJ Covered Call ETF（SLJY）的最低价格为25.33。将其与当前的30.25和25.33 - 46.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLJY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SLJY股票是什么时候拆分的？

Amplify SILJ Covered Call ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.66和11.34%中可见。

日范围
30.08 30.85
年范围
25.33 46.99
前一天收盘价
30.66
开盘价
30.08
卖价
30.25
买价
30.55
最低价
30.08
最高价
30.85
交易量
27
日变化
-1.34%
月变化
17.11%
6个月变化
-29.04%
年变化
11.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%