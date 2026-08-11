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SLGB: Smart Logistics Global Ltd

0.63 USD 0.06 (10.53%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SLGB за сегодня изменился на 10.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.51, а максимальная — 0.64.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SLGB сегодня?

Smart Logistics Global Ltd (SLGB) сегодня оценивается на уровне 0.63. Инструмент торгуется в пределах 0.51 - 0.64, вчерашнее закрытие составило 0.57, а торговый объем достиг 2807. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLGB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Smart Logistics Global Ltd?

Smart Logistics Global Ltd в настоящее время оценивается в 0.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -88.33% и USD. Отслеживайте движения SLGB на графике в реальном времени.

Как купить акции SLGB?

Вы можете купить акции Smart Logistics Global Ltd (SLGB) по текущей цене 0.63. Ордера обычно размещаются около 0.63 или 0.93, тогда как 2807 и 23.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLGB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SLGB?

Инвестирование в Smart Logistics Global Ltd предполагает учет годового диапазона 0.41 - 6.01 и текущей цены 0.63. Многие сравнивают 31.25% и -49.19% перед размещением ордеров на 0.63 или 0.93. Изучайте ежедневные изменения цены SLGB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Smart Logistics Global Ltd?

Самая высокая цена Smart Logistics Global Ltd (SLGB) за последний год составила 6.01. Акции заметно колебались в пределах 0.41 - 6.01, сравнение с 0.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Smart Logistics Global Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Smart Logistics Global Ltd?

Самая низкая цена Smart Logistics Global Ltd (SLGB) за год составила 0.41. Сравнение с текущими 0.63 и 0.41 - 6.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLGB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SLGB?

В прошлом Smart Logistics Global Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.57 и -88.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.51 0.64
Годовой диапазон
0.41 6.01
Предыдущее закрытие
0.57
Open
0.51
Bid
0.63
Ask
0.93
Low
0.51
High
0.64
Объем
2.807 K
Дневное изменение
10.53%
Месячное изменение
31.25%
6-месячное изменение
-49.19%
Годовое изменение
-88.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%