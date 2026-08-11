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SLGB: Smart Logistics Global Ltd
Курс SLGB за сегодня изменился на 10.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.51, а максимальная — 0.64.
Следите за динамикой Smart Logistics Global Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SLGB сегодня?
Smart Logistics Global Ltd (SLGB) сегодня оценивается на уровне 0.63. Инструмент торгуется в пределах 0.51 - 0.64, вчерашнее закрытие составило 0.57, а торговый объем достиг 2807. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLGB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Smart Logistics Global Ltd?
Smart Logistics Global Ltd в настоящее время оценивается в 0.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -88.33% и USD. Отслеживайте движения SLGB на графике в реальном времени.
Как купить акции SLGB?
Вы можете купить акции Smart Logistics Global Ltd (SLGB) по текущей цене 0.63. Ордера обычно размещаются около 0.63 или 0.93, тогда как 2807 и 23.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLGB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SLGB?
Инвестирование в Smart Logistics Global Ltd предполагает учет годового диапазона 0.41 - 6.01 и текущей цены 0.63. Многие сравнивают 31.25% и -49.19% перед размещением ордеров на 0.63 или 0.93. Изучайте ежедневные изменения цены SLGB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Smart Logistics Global Ltd?
Самая высокая цена Smart Logistics Global Ltd (SLGB) за последний год составила 6.01. Акции заметно колебались в пределах 0.41 - 6.01, сравнение с 0.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Smart Logistics Global Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Smart Logistics Global Ltd?
Самая низкая цена Smart Logistics Global Ltd (SLGB) за год составила 0.41. Сравнение с текущими 0.63 и 0.41 - 6.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLGB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SLGB?
В прошлом Smart Logistics Global Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.57 и -88.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.57
- Open
- 0.51
- Bid
- 0.63
- Ask
- 0.93
- Low
- 0.51
- High
- 0.64
- Объем
- 2.807 K
- Дневное изменение
- 10.53%
- Месячное изменение
- 31.25%
- 6-месячное изменение
- -49.19%
- Годовое изменение
- -88.33%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%