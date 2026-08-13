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SLGB: 智慧物流

0.63 USD 0.00 (0.00%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SLGB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点0.59和高点0.66进行交易。

关注智慧物流动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SLGB股票今天的价格是多少？

智慧物流股票今天的定价为0.63。它在0.59 - 0.66范围内交易，昨天的收盘价为0.63，交易量达到353。SLGB的实时价格图表显示了这些更新。

智慧物流股票是否支付股息？

智慧物流目前的价值为0.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-88.33%和USD。实时查看图表以跟踪SLGB走势。

如何购买SLGB股票？

您可以以0.63的当前价格购买智慧物流股票。订单通常设置在0.63或0.93附近，而353和-1.56%显示市场活动。立即关注SLGB的实时图表更新。

如何投资SLGB股票？

投资智慧物流需要考虑年度范围0.41 - 6.01和当前价格0.63。许多人在以0.63或0.93下订单之前，会比较31.25%和。实时查看SLGB价格图表，了解每日变化。

智慧物流股票的最高价格是多少？

在过去一年中，智慧物流的最高价格是6.01。在0.41 - 6.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪智慧物流的绩效。

智慧物流股票的最低价格是多少？

智慧物流（SLGB）的最低价格为0.41。将其与当前的0.63和0.41 - 6.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLGB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SLGB股票是什么时候拆分的？

智慧物流历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.63和-88.33%中可见。

日范围
0.59 0.66
年范围
0.41 6.01
前一天收盘价
0.63
开盘价
0.64
卖价
0.63
买价
0.93
最低价
0.59
最高价
0.66
交易量
353
日变化
0.00%
月变化
31.25%
6个月变化
-49.19%
年变化
-88.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%