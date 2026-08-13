SLGB股票今天的价格是多少？ 智慧物流股票今天的定价为0.63。它在0.59 - 0.66范围内交易，昨天的收盘价为0.63，交易量达到353。SLGB的实时价格图表显示了这些更新。

智慧物流股票是否支付股息？ 智慧物流目前的价值为0.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-88.33%和USD。实时查看图表以跟踪SLGB走势。

如何购买SLGB股票？ 您可以以0.63的当前价格购买智慧物流股票。订单通常设置在0.63或0.93附近，而353和-1.56%显示市场活动。立即关注SLGB的实时图表更新。

如何投资SLGB股票？ 投资智慧物流需要考虑年度范围0.41 - 6.01和当前价格0.63。许多人在以0.63或0.93下订单之前，会比较31.25%和。实时查看SLGB价格图表，了解每日变化。

智慧物流股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，智慧物流的最高价格是6.01。在0.41 - 6.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪智慧物流的绩效。

智慧物流股票的最低价格是多少？ 智慧物流（SLGB）的最低价格为0.41。将其与当前的0.63和0.41 - 6.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLGB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。