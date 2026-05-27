- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SJNK: SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
Курс SJNK за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.84, а максимальная — 24.85.
Следите за динамикой SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SJNK
- Credit Says The Capital Goods Recession Story Doesn’t Hold Up
- 4 Themes For Fixed Income: The Themes Driving Bond Markets
- JBBB: You Don't Want To Own CLO Mez Tranches At This Time (BATS:JBBB)
- Trouble Ahead: You Don't Want To Own CLO Mez Tranches At This Time (BATS:JBBB)
- The Resilient Rally: Can Markets Continue To Climb Amid Uncertainty?
- Build A Better Path, Part 2: 3-Dimensional Investing
- Bond Markets Getting Oversold; Fed Funds Futures Indicate FOMC Will Stand Pat On July 29
- The Credit Market Lens: Rich Spreads, Cheap Treasuries, And An Incomplete Explanation
- Fixed Income Outlook Q3 2026: Looking To The Data When Visibility Is Low
- The Credit Market Lens: A Higher Bar For Earnings Season
- Q3 2026 Fixed Income Perspectives
- Iran Conflict Reorders The Bond Market's Hierarchy Of Havens
- 3 High-Yield Bond ETFs (6%+) for Passive Investors to Buy in 2026 - TipRanks.com
- The Credit Market Lens: A Growing Divide In Leveraged Finance
- The Week The AI Trade Broke, And Why The Data Says 'Rotation,' Not 'Recession'
- Warsh's Dot-Plot Pivot Recalibrates Duration Risk In Investment-Grade Bonds
- Forget The Macro Narrative, Look At The Cross-Section
- Aligned Incentives: Our Key To Navigating The Diverse High Yield Market
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: June 2026
- Opportunities Emerge In A Higher-Yield World
- Rupture And Resilience
- Energy Credit Market Returns Reflect Sector Discipline
- Monthly Macro Monitor: Nothing To See Here
- Measuring What Matters In Public And Private Fixed Income
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SJNK сегодня?
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) сегодня оценивается на уровне 24.84. Инструмент торгуется в пределах 24.84 - 24.85, вчерашнее закрытие составило 24.83, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SJNK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF?
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.90% и USD. Отслеживайте движения SJNK на графике в реальном времени.
Как купить акции SJNK?
Вы можете купить акции SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) по текущей цене 24.84. Ордера обычно размещаются около 24.84 или 25.14, тогда как 44 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SJNK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SJNK?
Инвестирование в SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.72 - 25.35 и текущей цены 24.84. Многие сравнивают 0.40% и -0.88% перед размещением ордеров на 24.84 или 25.14. Изучайте ежедневные изменения цены SJNK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF?
Самая высокая цена SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) за последний год составила 25.35. Акции заметно колебались в пределах 24.72 - 25.35, сравнение с 24.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF?
Самая низкая цена SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) за год составила 24.72. Сравнение с текущими 24.84 и 24.72 - 25.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SJNK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SJNK?
В прошлом SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.83 и -1.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.83
- Open
- 24.84
- Bid
- 24.84
- Ask
- 25.14
- Low
- 24.84
- High
- 24.85
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.40%
- 6-месячное изменение
- -0.88%
- Годовое изменение
- -1.90%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%