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SJNK: SPDR短期高收益债指数ETF

24.83 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SJNK汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点24.83和高点24.85进行交易。

关注SPDR短期高收益债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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SJNK新闻

常见问题解答

SJNK股票今天的价格是多少？

SPDR短期高收益债指数ETF股票今天的定价为24.83。它在24.83 - 24.85范围内交易，昨天的收盘价为24.83，交易量达到738。SJNK的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR短期高收益债指数ETF股票是否支付股息？

SPDR短期高收益债指数ETF目前的价值为24.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.94%和USD。实时查看图表以跟踪SJNK走势。

如何购买SJNK股票？

您可以以24.83的当前价格购买SPDR短期高收益债指数ETF股票。订单通常设置在24.83或25.13附近，而738和-0.04%显示市场活动。立即关注SJNK的实时图表更新。

如何投资SJNK股票？

投资SPDR短期高收益债指数ETF需要考虑年度范围24.72 - 25.35和当前价格24.83。许多人在以24.83或25.13下订单之前，会比较0.36%和。实时查看SJNK价格图表，了解每日变化。

SPDR短期高收益债指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR短期高收益债指数ETF的最高价格是25.35。在24.72 - 25.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR短期高收益债指数ETF的绩效。

SPDR短期高收益债指数ETF股票的最低价格是多少？

SPDR短期高收益债指数ETF（SJNK）的最低价格为24.72。将其与当前的24.83和24.72 - 25.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SJNK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SJNK股票是什么时候拆分的？

SPDR短期高收益债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.83和-1.94%中可见。

日范围
24.83 24.85
年范围
24.72 25.35
前一天收盘价
24.83
开盘价
24.84
卖价
24.83
买价
25.13
最低价
24.83
最高价
24.85
交易量
738
日变化
0.00%
月变化
0.36%
6个月变化
-0.92%
年变化
-1.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%