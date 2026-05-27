SJNK: SPDR短期高收益债指数ETF
今日SJNK汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点24.83和高点24.85进行交易。
关注SPDR短期高收益债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SJNK股票今天的价格是多少？
SPDR短期高收益债指数ETF股票今天的定价为24.83。它在24.83 - 24.85范围内交易，昨天的收盘价为24.83，交易量达到738。SJNK的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR短期高收益债指数ETF股票是否支付股息？
SPDR短期高收益债指数ETF目前的价值为24.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.94%和USD。实时查看图表以跟踪SJNK走势。
如何购买SJNK股票？
您可以以24.83的当前价格购买SPDR短期高收益债指数ETF股票。订单通常设置在24.83或25.13附近，而738和-0.04%显示市场活动。立即关注SJNK的实时图表更新。
如何投资SJNK股票？
投资SPDR短期高收益债指数ETF需要考虑年度范围24.72 - 25.35和当前价格24.83。许多人在以24.83或25.13下订单之前，会比较0.36%和。实时查看SJNK价格图表，了解每日变化。
SPDR短期高收益债指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR短期高收益债指数ETF的最高价格是25.35。在24.72 - 25.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR短期高收益债指数ETF的绩效。
SPDR短期高收益债指数ETF股票的最低价格是多少？
SPDR短期高收益债指数ETF（SJNK）的最低价格为24.72。将其与当前的24.83和24.72 - 25.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SJNK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SJNK股票是什么时候拆分的？
SPDR短期高收益债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.83和-1.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.83
- 开盘价
- 24.84
- 卖价
- 24.83
- 买价
- 25.13
- 最低价
- 24.83
- 最高价
- 24.85
- 交易量
- 738
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.36%
- 6个月变化
- -0.92%
- 年变化
- -1.94%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%