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SJB: ProShares Short High Yield
Курс SJB за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.15, а максимальная — 15.17.
Следите за динамикой ProShares Short High Yield. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SJB сегодня?
ProShares Short High Yield (SJB) сегодня оценивается на уровне 15.16. Инструмент торгуется в пределах 15.15 - 15.17, вчерашнее закрытие составило 15.14, а торговый объем достиг 59. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SJB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short High Yield?
ProShares Short High Yield в настоящее время оценивается в 15.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.01% и USD. Отслеживайте движения SJB на графике в реальном времени.
Как купить акции SJB?
Вы можете купить акции ProShares Short High Yield (SJB) по текущей цене 15.16. Ордера обычно размещаются около 15.16 или 15.46, тогда как 59 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SJB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SJB?
Инвестирование в ProShares Short High Yield предполагает учет годового диапазона 15.05 - 15.71 и текущей цены 15.16. Многие сравнивают -0.39% и -1.24% перед размещением ордеров на 15.16 или 15.46. Изучайте ежедневные изменения цены SJB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short High Yield?
Самая высокая цена ProShares Short High Yield (SJB) за последний год составила 15.71. Акции заметно колебались в пределах 15.05 - 15.71, сравнение с 15.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short High Yield на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short High Yield?
Самая низкая цена ProShares Short High Yield (SJB) за год составила 15.05. Сравнение с текущими 15.16 и 15.05 - 15.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SJB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SJB?
В прошлом ProShares Short High Yield проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.14 и -3.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.14
- Open
- 15.16
- Bid
- 15.16
- Ask
- 15.46
- Low
- 15.15
- High
- 15.17
- Объем
- 59
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- -0.39%
- 6-месячное изменение
- -1.24%
- Годовое изменение
- -3.01%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%