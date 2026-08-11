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SJB: ProShares Short High Yield

15.16 USD 0.02 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SJB за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.15, а максимальная — 15.17.

Следите за динамикой ProShares Short High Yield. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SJB сегодня?

ProShares Short High Yield (SJB) сегодня оценивается на уровне 15.16. Инструмент торгуется в пределах 15.15 - 15.17, вчерашнее закрытие составило 15.14, а торговый объем достиг 59. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SJB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short High Yield?

ProShares Short High Yield в настоящее время оценивается в 15.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.01% и USD. Отслеживайте движения SJB на графике в реальном времени.

Как купить акции SJB?

Вы можете купить акции ProShares Short High Yield (SJB) по текущей цене 15.16. Ордера обычно размещаются около 15.16 или 15.46, тогда как 59 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SJB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SJB?

Инвестирование в ProShares Short High Yield предполагает учет годового диапазона 15.05 - 15.71 и текущей цены 15.16. Многие сравнивают -0.39% и -1.24% перед размещением ордеров на 15.16 или 15.46. Изучайте ежедневные изменения цены SJB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short High Yield?

Самая высокая цена ProShares Short High Yield (SJB) за последний год составила 15.71. Акции заметно колебались в пределах 15.05 - 15.71, сравнение с 15.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short High Yield на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short High Yield?

Самая низкая цена ProShares Short High Yield (SJB) за год составила 15.05. Сравнение с текущими 15.16 и 15.05 - 15.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SJB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SJB?

В прошлом ProShares Short High Yield проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.14 и -3.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.15 15.17
Годовой диапазон
15.05 15.71
Предыдущее закрытие
15.14
Open
15.16
Bid
15.16
Ask
15.46
Low
15.15
High
15.17
Объем
59
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
-0.39%
6-месячное изменение
-1.24%
Годовое изменение
-3.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%