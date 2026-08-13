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SJB: ProShares做空高收益债指数ETF

15.16 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SJB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点15.15和高点15.16进行交易。

关注ProShares做空高收益债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SJB股票今天的价格是多少？

ProShares做空高收益债指数ETF股票今天的定价为15.16。它在15.15 - 15.16范围内交易，昨天的收盘价为15.16，交易量达到28。SJB的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares做空高收益债指数ETF股票是否支付股息？

ProShares做空高收益债指数ETF目前的价值为15.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.01%和USD。实时查看图表以跟踪SJB走势。

如何购买SJB股票？

您可以以15.16的当前价格购买ProShares做空高收益债指数ETF股票。订单通常设置在15.16或15.46附近，而28和0.07%显示市场活动。立即关注SJB的实时图表更新。

如何投资SJB股票？

投资ProShares做空高收益债指数ETF需要考虑年度范围15.05 - 15.71和当前价格15.16。许多人在以15.16或15.46下订单之前，会比较-0.39%和。实时查看SJB价格图表，了解每日变化。

ProShares做空高收益债指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares做空高收益债指数ETF的最高价格是15.71。在15.05 - 15.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares做空高收益债指数ETF的绩效。

ProShares做空高收益债指数ETF股票的最低价格是多少？

ProShares做空高收益债指数ETF（SJB）的最低价格为15.05。将其与当前的15.16和15.05 - 15.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SJB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SJB股票是什么时候拆分的？

ProShares做空高收益债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.16和-3.01%中可见。

日范围
15.15 15.16
年范围
15.05 15.71
前一天收盘价
15.16
开盘价
15.15
卖价
15.16
买价
15.46
最低价
15.15
最高价
15.16
交易量
28
日变化
0.00%
月变化
-0.39%
6个月变化
-1.24%
年变化
-3.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%