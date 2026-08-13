SJB: ProShares做空高收益债指数ETF
今日SJB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点15.15和高点15.16进行交易。
关注ProShares做空高收益债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SJB股票今天的价格是多少？
ProShares做空高收益债指数ETF股票今天的定价为15.16。它在15.15 - 15.16范围内交易，昨天的收盘价为15.16，交易量达到28。SJB的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares做空高收益债指数ETF股票是否支付股息？
ProShares做空高收益债指数ETF目前的价值为15.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.01%和USD。实时查看图表以跟踪SJB走势。
如何购买SJB股票？
您可以以15.16的当前价格购买ProShares做空高收益债指数ETF股票。订单通常设置在15.16或15.46附近，而28和0.07%显示市场活动。立即关注SJB的实时图表更新。
如何投资SJB股票？
投资ProShares做空高收益债指数ETF需要考虑年度范围15.05 - 15.71和当前价格15.16。许多人在以15.16或15.46下订单之前，会比较-0.39%和。实时查看SJB价格图表，了解每日变化。
ProShares做空高收益债指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares做空高收益债指数ETF的最高价格是15.71。在15.05 - 15.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares做空高收益债指数ETF的绩效。
ProShares做空高收益债指数ETF股票的最低价格是多少？
ProShares做空高收益债指数ETF（SJB）的最低价格为15.05。将其与当前的15.16和15.05 - 15.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SJB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SJB股票是什么时候拆分的？
ProShares做空高收益债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.16和-3.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.16
- 开盘价
- 15.15
- 卖价
- 15.16
- 买价
- 15.46
- 最低价
- 15.15
- 最高价
- 15.16
- 交易量
- 28
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -0.39%
- 6个月变化
- -1.24%
- 年变化
- -3.01%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%