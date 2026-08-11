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SIXJ: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1

37.23 USD 0.02 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SIXJ за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.23, а максимальная — 37.28.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SIXJ сегодня?

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXJ) сегодня оценивается на уровне 37.23. Инструмент торгуется в пределах 37.23 - 37.28, вчерашнее закрытие составило 37.25, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIXJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1?

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 в настоящее время оценивается в 37.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.20% и USD. Отслеживайте движения SIXJ на графике в реальном времени.

Как купить акции SIXJ?

Вы можете купить акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXJ) по текущей цене 37.23. Ордера обычно размещаются около 37.23 или 37.53, тогда как 5 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIXJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SIXJ?

Инвестирование в AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 предполагает учет годового диапазона 33.04 - 37.28 и текущей цены 37.23. Многие сравнивают 1.03% и 8.20% перед размещением ордеров на 37.23 или 37.53. Изучайте ежедневные изменения цены SIXJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1?

Самая высокая цена AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXJ) за последний год составила 37.28. Акции заметно колебались в пределах 33.04 - 37.28, сравнение с 37.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1?

Самая низкая цена AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXJ) за год составила 33.04. Сравнение с текущими 37.23 и 33.04 - 37.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIXJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SIXJ?

В прошлом AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.25 и 8.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.23 37.28
Годовой диапазон
33.04 37.28
Предыдущее закрытие
37.25
Open
37.28
Bid
37.23
Ask
37.53
Low
37.23
High
37.28
Объем
5
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
1.03%
6-месячное изменение
8.20%
Годовое изменение
8.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%