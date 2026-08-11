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SIXJ: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1
Курс SIXJ за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.23, а максимальная — 37.28.
Следите за динамикой AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SIXJ сегодня?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXJ) сегодня оценивается на уровне 37.23. Инструмент торгуется в пределах 37.23 - 37.28, вчерашнее закрытие составило 37.25, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIXJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 в настоящее время оценивается в 37.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.20% и USD. Отслеживайте движения SIXJ на графике в реальном времени.
Как купить акции SIXJ?
Вы можете купить акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXJ) по текущей цене 37.23. Ордера обычно размещаются около 37.23 или 37.53, тогда как 5 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIXJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SIXJ?
Инвестирование в AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 предполагает учет годового диапазона 33.04 - 37.28 и текущей цены 37.23. Многие сравнивают 1.03% и 8.20% перед размещением ордеров на 37.23 или 37.53. Изучайте ежедневные изменения цены SIXJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1?
Самая высокая цена AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXJ) за последний год составила 37.28. Акции заметно колебались в пределах 33.04 - 37.28, сравнение с 37.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1?
Самая низкая цена AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXJ) за год составила 33.04. Сравнение с текущими 37.23 и 33.04 - 37.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIXJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SIXJ?
В прошлом AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.25 и 8.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.25
- Open
- 37.28
- Bid
- 37.23
- Ask
- 37.53
- Low
- 37.23
- High
- 37.28
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 1.03%
- 6-месячное изменение
- 8.20%
- Годовое изменение
- 8.20%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%