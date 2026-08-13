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SIXJ: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1

37.19 USD 0.04 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SIXJ汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点37.19和高点37.27进行交易。

关注AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

SIXJ股票今天的价格是多少？

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1股票今天的定价为37.19。它在37.19 - 37.27范围内交易，昨天的收盘价为37.23，交易量达到6。SIXJ的实时价格图表显示了这些更新。

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1股票是否支付股息？

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1目前的价值为37.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.08%和USD。实时查看图表以跟踪SIXJ走势。

如何购买SIXJ股票？

您可以以37.19的当前价格购买AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1股票。订单通常设置在37.19或37.49附近，而6和-0.21%显示市场活动。立即关注SIXJ的实时图表更新。

如何投资SIXJ股票？

投资AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1需要考虑年度范围33.04 - 37.28和当前价格37.19。许多人在以37.19或37.49下订单之前，会比较0.92%和。实时查看SIXJ价格图表，了解每日变化。

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1的最高价格是37.28。在33.04 - 37.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1的绩效。

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1股票的最低价格是多少？

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1（SIXJ）的最低价格为33.04。将其与当前的37.19和33.04 - 37.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SIXJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SIXJ股票是什么时候拆分的？

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.23和8.08%中可见。

日范围
37.19 37.27
年范围
33.04 37.28
前一天收盘价
37.23
开盘价
37.27
卖价
37.19
买价
37.49
最低价
37.19
最高价
37.27
交易量
6
日变化
-0.11%
月变化
0.92%
6个月变化
8.08%
年变化
8.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%