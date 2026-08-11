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SIXD: 6D Global Technologies Inc.

31.54 USD 0.07 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SIXD за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.48, а максимальная — 31.55.

Следите за динамикой 6D Global Technologies Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SIXD сегодня?

6D Global Technologies Inc. (SIXD) сегодня оценивается на уровне 31.54. Инструмент торгуется в пределах 31.48 - 31.55, вчерашнее закрытие составило 31.47, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIXD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям 6D Global Technologies Inc.?

6D Global Technologies Inc. в настоящее время оценивается в 31.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.76% и USD. Отслеживайте движения SIXD на графике в реальном времени.

Как купить акции SIXD?

Вы можете купить акции 6D Global Technologies Inc. (SIXD) по текущей цене 31.54. Ордера обычно размещаются около 31.54 или 31.84, тогда как 29 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIXD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SIXD?

Инвестирование в 6D Global Technologies Inc. предполагает учет годового диапазона 27.85 - 31.55 и текущей цены 31.54. Многие сравнивают 1.22% и 9.93% перед размещением ордеров на 31.54 или 31.84. Изучайте ежедневные изменения цены SIXD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции 6D Global Technologies Inc.?

Самая высокая цена 6D Global Technologies Inc. (SIXD) за последний год составила 31.55. Акции заметно колебались в пределах 27.85 - 31.55, сравнение с 31.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 6D Global Technologies Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции 6D Global Technologies Inc.?

Самая низкая цена 6D Global Technologies Inc. (SIXD) за год составила 27.85. Сравнение с текущими 31.54 и 27.85 - 31.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIXD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SIXD?

В прошлом 6D Global Technologies Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.47 и 8.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.48 31.55
Годовой диапазон
27.85 31.55
Предыдущее закрытие
31.47
Open
31.51
Bid
31.54
Ask
31.84
Low
31.48
High
31.55
Объем
29
Дневное изменение
0.22%
Месячное изменение
1.22%
6-месячное изменение
9.93%
Годовое изменение
8.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%