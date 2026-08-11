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SIXD: 6D Global Technologies Inc.
Курс SIXD за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.48, а максимальная — 31.55.
Следите за динамикой 6D Global Technologies Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
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- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SIXD сегодня?
6D Global Technologies Inc. (SIXD) сегодня оценивается на уровне 31.54. Инструмент торгуется в пределах 31.48 - 31.55, вчерашнее закрытие составило 31.47, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIXD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям 6D Global Technologies Inc.?
6D Global Technologies Inc. в настоящее время оценивается в 31.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.76% и USD. Отслеживайте движения SIXD на графике в реальном времени.
Как купить акции SIXD?
Вы можете купить акции 6D Global Technologies Inc. (SIXD) по текущей цене 31.54. Ордера обычно размещаются около 31.54 или 31.84, тогда как 29 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIXD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SIXD?
Инвестирование в 6D Global Technologies Inc. предполагает учет годового диапазона 27.85 - 31.55 и текущей цены 31.54. Многие сравнивают 1.22% и 9.93% перед размещением ордеров на 31.54 или 31.84. Изучайте ежедневные изменения цены SIXD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции 6D Global Technologies Inc.?
Самая высокая цена 6D Global Technologies Inc. (SIXD) за последний год составила 31.55. Акции заметно колебались в пределах 27.85 - 31.55, сравнение с 31.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 6D Global Technologies Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции 6D Global Technologies Inc.?
Самая низкая цена 6D Global Technologies Inc. (SIXD) за год составила 27.85. Сравнение с текущими 31.54 и 27.85 - 31.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIXD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SIXD?
В прошлом 6D Global Technologies Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.47 и 8.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.47
- Open
- 31.51
- Bid
- 31.54
- Ask
- 31.84
- Low
- 31.48
- High
- 31.55
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- 1.22%
- 6-месячное изменение
- 9.93%
- Годовое изменение
- 8.76%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%