Курс SIXD за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.48, а максимальная — 31.55.

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