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SIXD: 6D全球技术

31.46 USD 0.08 (0.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SIXD汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点31.42和高点31.53进行交易。

关注6D全球技术动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SIXD股票今天的价格是多少？

6D全球技术股票今天的定价为31.46。它在31.42 - 31.53范围内交易，昨天的收盘价为31.54，交易量达到47。SIXD的实时价格图表显示了这些更新。

6D全球技术股票是否支付股息？

6D全球技术目前的价值为31.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.48%和USD。实时查看图表以跟踪SIXD走势。

如何购买SIXD股票？

您可以以31.46的当前价格购买6D全球技术股票。订单通常设置在31.46或31.76附近，而47和-0.06%显示市场活动。立即关注SIXD的实时图表更新。

如何投资SIXD股票？

投资6D全球技术需要考虑年度范围27.85 - 31.55和当前价格31.46。许多人在以31.46或31.76下订单之前，会比较0.96%和。实时查看SIXD价格图表，了解每日变化。

6D全球技术股票的最高价格是多少？

在过去一年中，6D全球技术的最高价格是31.55。在27.85 - 31.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪6D全球技术的绩效。

6D全球技术股票的最低价格是多少？

6D全球技术（SIXD）的最低价格为27.85。将其与当前的31.46和27.85 - 31.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SIXD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SIXD股票是什么时候拆分的？

6D全球技术历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.54和8.48%中可见。

日范围
31.42 31.53
年范围
27.85 31.55
前一天收盘价
31.54
开盘价
31.48
卖价
31.46
买价
31.76
最低价
31.42
最高价
31.53
交易量
47
日变化
-0.25%
月变化
0.96%
6个月变化
9.65%
年变化
8.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%