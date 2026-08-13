SIXD: 6D全球技术
今日SIXD汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点31.42和高点31.53进行交易。
关注6D全球技术动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SIXD股票今天的价格是多少？
6D全球技术股票今天的定价为31.46。它在31.42 - 31.53范围内交易，昨天的收盘价为31.54，交易量达到47。SIXD的实时价格图表显示了这些更新。
6D全球技术股票是否支付股息？
6D全球技术目前的价值为31.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.48%和USD。实时查看图表以跟踪SIXD走势。
如何购买SIXD股票？
您可以以31.46的当前价格购买6D全球技术股票。订单通常设置在31.46或31.76附近，而47和-0.06%显示市场活动。立即关注SIXD的实时图表更新。
如何投资SIXD股票？
投资6D全球技术需要考虑年度范围27.85 - 31.55和当前价格31.46。许多人在以31.46或31.76下订单之前，会比较0.96%和。实时查看SIXD价格图表，了解每日变化。
6D全球技术股票的最高价格是多少？
在过去一年中，6D全球技术的最高价格是31.55。在27.85 - 31.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪6D全球技术的绩效。
6D全球技术股票的最低价格是多少？
6D全球技术（SIXD）的最低价格为27.85。将其与当前的31.46和27.85 - 31.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SIXD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SIXD股票是什么时候拆分的？
6D全球技术历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.54和8.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.54
- 开盘价
- 31.48
- 卖价
- 31.46
- 买价
- 31.76
- 最低价
- 31.42
- 最高价
- 31.53
- 交易量
- 47
- 日变化
- -0.25%
- 月变化
- 0.96%
- 6个月变化
- 9.65%
- 年变化
- 8.48%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%