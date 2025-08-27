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SIXA: ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF
Курс SIXA за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.25, а максимальная — 57.44.
Следите за динамикой ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SIXA сегодня?
ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) сегодня оценивается на уровне 57.41. Инструмент торгуется в пределах 57.25 - 57.44, вчерашнее закрытие составило 57.39, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIXA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF?
ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF в настоящее время оценивается в 57.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.12% и USD. Отслеживайте движения SIXA на графике в реальном времени.
Как купить акции SIXA?
Вы можете купить акции ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) по текущей цене 57.41. Ордера обычно размещаются около 57.41 или 57.71, тогда как 4 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIXA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SIXA?
Инвестирование в ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF предполагает учет годового диапазона 48.33 - 57.77 и текущей цены 57.41. Многие сравнивают 1.86% и 6.08% перед размещением ордеров на 57.41 или 57.71. Изучайте ежедневные изменения цены SIXA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF?
Самая высокая цена ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) за последний год составила 57.77. Акции заметно колебались в пределах 48.33 - 57.77, сравнение с 57.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF?
Самая низкая цена ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) за год составила 48.33. Сравнение с текущими 57.41 и 48.33 - 57.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIXA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SIXA?
В прошлом ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.39 и 16.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 57.39
- Open
- 57.25
- Bid
- 57.41
- Ask
- 57.71
- Low
- 57.25
- High
- 57.44
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 1.86%
- 6-месячное изменение
- 6.08%
- Годовое изменение
- 16.12%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%