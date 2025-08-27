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SIXA: ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF

57.41 USD 0.02 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SIXA за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.25, а максимальная — 57.44.

Следите за динамикой ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SIXA сегодня?

ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) сегодня оценивается на уровне 57.41. Инструмент торгуется в пределах 57.25 - 57.44, вчерашнее закрытие составило 57.39, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIXA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF?

ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF в настоящее время оценивается в 57.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.12% и USD. Отслеживайте движения SIXA на графике в реальном времени.

Как купить акции SIXA?

Вы можете купить акции ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) по текущей цене 57.41. Ордера обычно размещаются около 57.41 или 57.71, тогда как 4 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIXA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SIXA?

Инвестирование в ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF предполагает учет годового диапазона 48.33 - 57.77 и текущей цены 57.41. Многие сравнивают 1.86% и 6.08% перед размещением ордеров на 57.41 или 57.71. Изучайте ежедневные изменения цены SIXA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF?

Самая высокая цена ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) за последний год составила 57.77. Акции заметно колебались в пределах 48.33 - 57.77, сравнение с 57.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF?

Самая низкая цена ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) за год составила 48.33. Сравнение с текущими 57.41 и 48.33 - 57.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIXA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SIXA?

В прошлом ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.39 и 16.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
57.25 57.44
Годовой диапазон
48.33 57.77
Предыдущее закрытие
57.39
Open
57.25
Bid
57.41
Ask
57.71
Low
57.25
High
57.44
Объем
4
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
1.86%
6-месячное изменение
6.08%
Годовое изменение
16.12%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%