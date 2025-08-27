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SIXA: ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF

57.39 USD 0.02 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SIXA汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点57.35和高点57.60进行交易。

关注ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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SIXA新闻

常见问题解答

SIXA股票今天的价格是多少？

ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF股票今天的定价为57.39。它在57.35 - 57.60范围内交易，昨天的收盘价为57.41，交易量达到12。SIXA的实时价格图表显示了这些更新。

ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF股票是否支付股息？

ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF目前的价值为57.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.08%和USD。实时查看图表以跟踪SIXA走势。

如何购买SIXA股票？

您可以以57.39的当前价格购买ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF股票。订单通常设置在57.39或57.69附近，而12和0.05%显示市场活动。立即关注SIXA的实时图表更新。

如何投资SIXA股票？

投资ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF需要考虑年度范围48.33 - 57.77和当前价格57.39。许多人在以57.39或57.69下订单之前，会比较1.83%和。实时查看SIXA价格图表，了解每日变化。

ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF的最高价格是57.77。在48.33 - 57.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF的绩效。

ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？

ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF（SIXA）的最低价格为48.33。将其与当前的57.39和48.33 - 57.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SIXA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SIXA股票是什么时候拆分的？

ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.41和16.08%中可见。

日范围
57.35 57.60
年范围
48.33 57.77
前一天收盘价
57.41
开盘价
57.36
卖价
57.39
买价
57.69
最低价
57.35
最高价
57.60
交易量
12
日变化
-0.03%
月变化
1.83%
6个月变化
6.04%
年变化
16.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%