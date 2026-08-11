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SILV: SilverCrest Metals Inc

11.58 USD 0.08 (0.69%)
Сектор: Сырье Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SILV за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.41, а максимальная — 11.67.

Следите за динамикой SilverCrest Metals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SILV сегодня?

SilverCrest Metals Inc (SILV) сегодня оценивается на уровне 11.58. Инструмент торгуется в пределах 11.41 - 11.67, вчерашнее закрытие составило 11.66, а торговый объем достиг 12397. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SILV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SilverCrest Metals Inc?

SilverCrest Metals Inc в настоящее время оценивается в 11.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 127.50% и USD. Отслеживайте движения SILV на графике в реальном времени.

Как купить акции SILV?

Вы можете купить акции SilverCrest Metals Inc (SILV) по текущей цене 11.58. Ордера обычно размещаются около 11.58 или 11.88, тогда как 12397 и -0.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SILV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SILV?

Инвестирование в SilverCrest Metals Inc предполагает учет годового диапазона 5.03 - 11.98 и текущей цены 11.58. Многие сравнивают 8.43% и 42.61% перед размещением ордеров на 11.58 или 11.88. Изучайте ежедневные изменения цены SILV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SilverCrest Metals Inc?

Самая высокая цена SilverCrest Metals Inc (SILV) за последний год составила 11.98. Акции заметно колебались в пределах 5.03 - 11.98, сравнение с 11.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SilverCrest Metals Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SilverCrest Metals Inc?

Самая низкая цена SilverCrest Metals Inc (SILV) за год составила 5.03. Сравнение с текущими 11.58 и 5.03 - 11.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SILV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SILV?

В прошлом SilverCrest Metals Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.66 и 127.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.41 11.67
Годовой диапазон
5.03 11.98
Предыдущее закрытие
11.66
Open
11.65
Bid
11.58
Ask
11.88
Low
11.41
High
11.67
Объем
12.397 K
Дневное изменение
-0.69%
Месячное изменение
8.43%
6-месячное изменение
42.61%
Годовое изменение
127.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%