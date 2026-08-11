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SILV: SilverCrest Metals Inc
Курс SILV за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.41, а максимальная — 11.67.
Следите за динамикой SilverCrest Metals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SILV сегодня?
SilverCrest Metals Inc (SILV) сегодня оценивается на уровне 11.58. Инструмент торгуется в пределах 11.41 - 11.67, вчерашнее закрытие составило 11.66, а торговый объем достиг 12397. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SILV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SilverCrest Metals Inc?
SilverCrest Metals Inc в настоящее время оценивается в 11.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 127.50% и USD. Отслеживайте движения SILV на графике в реальном времени.
Как купить акции SILV?
Вы можете купить акции SilverCrest Metals Inc (SILV) по текущей цене 11.58. Ордера обычно размещаются около 11.58 или 11.88, тогда как 12397 и -0.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SILV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SILV?
Инвестирование в SilverCrest Metals Inc предполагает учет годового диапазона 5.03 - 11.98 и текущей цены 11.58. Многие сравнивают 8.43% и 42.61% перед размещением ордеров на 11.58 или 11.88. Изучайте ежедневные изменения цены SILV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SilverCrest Metals Inc?
Самая высокая цена SilverCrest Metals Inc (SILV) за последний год составила 11.98. Акции заметно колебались в пределах 5.03 - 11.98, сравнение с 11.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SilverCrest Metals Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SilverCrest Metals Inc?
Самая низкая цена SilverCrest Metals Inc (SILV) за год составила 5.03. Сравнение с текущими 11.58 и 5.03 - 11.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SILV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SILV?
В прошлом SilverCrest Metals Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.66 и 127.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.66
- Open
- 11.65
- Bid
- 11.58
- Ask
- 11.88
- Low
- 11.41
- High
- 11.67
- Объем
- 12.397 K
- Дневное изменение
- -0.69%
- Месячное изменение
- 8.43%
- 6-месячное изменение
- 42.61%
- Годовое изменение
- 127.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%