SILV股票今天的价格是多少？ SilverCrest Metals Inc股票今天的定价为11.58。它在11.41 - 11.67范围内交易，昨天的收盘价为11.66，交易量达到12397。SILV的实时价格图表显示了这些更新。

SilverCrest Metals Inc股票是否支付股息？ SilverCrest Metals Inc目前的价值为11.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注127.50%和USD。实时查看图表以跟踪SILV走势。

如何购买SILV股票？ 您可以以11.58的当前价格购买SilverCrest Metals Inc股票。订单通常设置在11.58或11.88附近，而12397和-0.60%显示市场活动。立即关注SILV的实时图表更新。

如何投资SILV股票？ 投资SilverCrest Metals Inc需要考虑年度范围5.03 - 11.98和当前价格11.58。许多人在以11.58或11.88下订单之前，会比较8.43%和。实时查看SILV价格图表，了解每日变化。

SilverCrest Metals Inc股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SilverCrest Metals Inc的最高价格是11.98。在5.03 - 11.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SilverCrest Metals Inc的绩效。

SilverCrest Metals Inc股票的最低价格是多少？ SilverCrest Metals Inc（SILV）的最低价格为5.03。将其与当前的11.58和5.03 - 11.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SILV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。