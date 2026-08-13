报价部分
货币 / SILV
回到股票

SILV: SilverCrest Metals Inc

11.58 USD 0.08 (0.69%)
版块: 基础材料 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SILV汇率已更改-0.69%。当日，交易品种以低点11.41和高点11.67进行交易。

关注SilverCrest Metals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SILV股票今天的价格是多少？

SilverCrest Metals Inc股票今天的定价为11.58。它在11.41 - 11.67范围内交易，昨天的收盘价为11.66，交易量达到12397。SILV的实时价格图表显示了这些更新。

SilverCrest Metals Inc股票是否支付股息？

SilverCrest Metals Inc目前的价值为11.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注127.50%和USD。实时查看图表以跟踪SILV走势。

如何购买SILV股票？

您可以以11.58的当前价格购买SilverCrest Metals Inc股票。订单通常设置在11.58或11.88附近，而12397和-0.60%显示市场活动。立即关注SILV的实时图表更新。

如何投资SILV股票？

投资SilverCrest Metals Inc需要考虑年度范围5.03 - 11.98和当前价格11.58。许多人在以11.58或11.88下订单之前，会比较8.43%和。实时查看SILV价格图表，了解每日变化。

SilverCrest Metals Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SilverCrest Metals Inc的最高价格是11.98。在5.03 - 11.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SilverCrest Metals Inc的绩效。

SilverCrest Metals Inc股票的最低价格是多少？

SilverCrest Metals Inc（SILV）的最低价格为5.03。将其与当前的11.58和5.03 - 11.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SILV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SILV股票是什么时候拆分的？

SilverCrest Metals Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.66和127.50%中可见。

日范围
11.41 11.67
年范围
5.03 11.98
前一天收盘价
11.66
开盘价
11.65
卖价
11.58
买价
11.88
最低价
11.41
最高价
11.67
交易量
12.397 K
日变化
-0.69%
月变化
8.43%
6个月变化
42.61%
年变化
127.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%