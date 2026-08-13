SILV: SilverCrest Metals Inc
今日SILV汇率已更改-0.69%。当日，交易品种以低点11.41和高点11.67进行交易。
关注SilverCrest Metals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SILV股票今天的价格是多少？
SilverCrest Metals Inc股票今天的定价为11.58。它在11.41 - 11.67范围内交易，昨天的收盘价为11.66，交易量达到12397。SILV的实时价格图表显示了这些更新。
SilverCrest Metals Inc股票是否支付股息？
SilverCrest Metals Inc目前的价值为11.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注127.50%和USD。实时查看图表以跟踪SILV走势。
如何购买SILV股票？
您可以以11.58的当前价格购买SilverCrest Metals Inc股票。订单通常设置在11.58或11.88附近，而12397和-0.60%显示市场活动。立即关注SILV的实时图表更新。
如何投资SILV股票？
投资SilverCrest Metals Inc需要考虑年度范围5.03 - 11.98和当前价格11.58。许多人在以11.58或11.88下订单之前，会比较8.43%和。实时查看SILV价格图表，了解每日变化。
SilverCrest Metals Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SilverCrest Metals Inc的最高价格是11.98。在5.03 - 11.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SilverCrest Metals Inc的绩效。
SilverCrest Metals Inc股票的最低价格是多少？
SilverCrest Metals Inc（SILV）的最低价格为5.03。将其与当前的11.58和5.03 - 11.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SILV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SILV股票是什么时候拆分的？
SilverCrest Metals Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.66和127.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.66
- 开盘价
- 11.65
- 卖价
- 11.58
- 买价
- 11.88
- 最低价
- 11.41
- 最高价
- 11.67
- 交易量
- 12.397 K
- 日变化
- -0.69%
- 月变化
- 8.43%
- 6个月变化
- 42.61%
- 年变化
- 127.50%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%