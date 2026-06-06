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SIJ: ProShares UltraShort Industrials
Курс SIJ за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.44, а максимальная — 15.54.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Industrials. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SIJ сегодня?
ProShares UltraShort Industrials (SIJ) сегодня оценивается на уровне 15.54. Инструмент торгуется в пределах 15.44 - 15.54, вчерашнее закрытие составило 15.46, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Industrials?
ProShares UltraShort Industrials в настоящее время оценивается в 15.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 75.27% и USD. Отслеживайте движения SIJ на графике в реальном времени.
Как купить акции SIJ?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort Industrials (SIJ) по текущей цене 15.54. Ордера обычно размещаются около 15.54 или 15.84, тогда как 4 и 0.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SIJ?
Инвестирование в ProShares UltraShort Industrials предполагает учет годового диапазона 8.51 - 18.71 и текущей цены 15.54. Многие сравнивают -2.57% и 76.19% перед размещением ордеров на 15.54 или 15.84. Изучайте ежедневные изменения цены SIJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Industrials?
Самая высокая цена ProShares UltraShort Industrials (SIJ) за последний год составила 18.71. Акции заметно колебались в пределах 8.51 - 18.71, сравнение с 15.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Industrials на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Industrials?
Самая низкая цена ProShares UltraShort Industrials (SIJ) за год составила 8.51. Сравнение с текущими 15.54 и 8.51 - 18.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SIJ?
В прошлом ProShares UltraShort Industrials проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.46 и 75.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.46
- Open
- 15.44
- Bid
- 15.54
- Ask
- 15.84
- Low
- 15.44
- High
- 15.54
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.52%
- Месячное изменение
- -2.57%
- 6-месячное изменение
- 76.19%
- Годовое изменение
- 75.27%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%