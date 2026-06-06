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SIJ: ProShares UltraShort Industrials

15.54 USD 0.08 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SIJ за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.44, а максимальная — 15.54.

Следите за динамикой ProShares UltraShort Industrials. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SIJ сегодня?

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) сегодня оценивается на уровне 15.54. Инструмент торгуется в пределах 15.44 - 15.54, вчерашнее закрытие составило 15.46, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Industrials?

ProShares UltraShort Industrials в настоящее время оценивается в 15.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 75.27% и USD. Отслеживайте движения SIJ на графике в реальном времени.

Как купить акции SIJ?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort Industrials (SIJ) по текущей цене 15.54. Ордера обычно размещаются около 15.54 или 15.84, тогда как 4 и 0.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SIJ?

Инвестирование в ProShares UltraShort Industrials предполагает учет годового диапазона 8.51 - 18.71 и текущей цены 15.54. Многие сравнивают -2.57% и 76.19% перед размещением ордеров на 15.54 или 15.84. Изучайте ежедневные изменения цены SIJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Industrials?

Самая высокая цена ProShares UltraShort Industrials (SIJ) за последний год составила 18.71. Акции заметно колебались в пределах 8.51 - 18.71, сравнение с 15.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Industrials на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Industrials?

Самая низкая цена ProShares UltraShort Industrials (SIJ) за год составила 8.51. Сравнение с текущими 15.54 и 8.51 - 18.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SIJ?

В прошлом ProShares UltraShort Industrials проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.46 и 75.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.44 15.54
Годовой диапазон
8.51 18.71
Предыдущее закрытие
15.46
Open
15.44
Bid
15.54
Ask
15.84
Low
15.44
High
15.54
Объем
4
Дневное изменение
0.52%
Месячное изменение
-2.57%
6-месячное изменение
76.19%
Годовое изменение
75.27%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%