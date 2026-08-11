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SHYM: BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

22.15 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SHYM за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.14, а максимальная — 22.15.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SHYM сегодня?

BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) сегодня оценивается на уровне 22.15. Инструмент торгуется в пределах 22.14 - 22.15, вчерашнее закрытие составило 22.13, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SHYM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF?

BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF в настоящее время оценивается в 22.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.34% и USD. Отслеживайте движения SHYM на графике в реальном времени.

Как купить акции SHYM?

Вы можете купить акции BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) по текущей цене 22.15. Ордера обычно размещаются около 22.15 или 22.45, тогда как 7 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SHYM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SHYM?

Инвестирование в BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF предполагает учет годового диапазона 21.90 - 22.53 и текущей цены 22.15. Многие сравнивают 0.36% и -1.16% перед размещением ордеров на 22.15 или 22.45. Изучайте ежедневные изменения цены SHYM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF?

Самая высокая цена BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) за последний год составила 22.53. Акции заметно колебались в пределах 21.90 - 22.53, сравнение с 22.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF?

Самая низкая цена BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) за год составила 21.90. Сравнение с текущими 22.15 и 21.90 - 22.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SHYM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SHYM?

В прошлом BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.13 и -1.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.14 22.15
Годовой диапазон
21.90 22.53
Предыдущее закрытие
22.13
Open
22.14
Bid
22.15
Ask
22.45
Low
22.14
High
22.15
Объем
7
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
0.36%
6-месячное изменение
-1.16%
Годовое изменение
-1.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%