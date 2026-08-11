BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) сегодня оценивается на уровне 22.15. Инструмент торгуется в пределах 22.14 - 22.15, вчерашнее закрытие составило 22.13, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SHYM в реальном времени.

BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF в настоящее время оценивается в 22.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.34% и USD. Отслеживайте движения SHYM на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) по текущей цене 22.15. Ордера обычно размещаются около 22.15 или 22.45, тогда как 7 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SHYM на графике в реальном времени.

Инвестирование в BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF предполагает учет годового диапазона 21.90 - 22.53 и текущей цены 22.15. Многие сравнивают 0.36% и -1.16% перед размещением ордеров на 22.15 или 22.45. Изучайте ежедневные изменения цены SHYM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF?

Самая высокая цена BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) за последний год составила 22.53. Акции заметно колебались в пределах 21.90 - 22.53, сравнение с 22.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF на графике в реальном времени.