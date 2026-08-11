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SHYM: BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
Курс SHYM за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.14, а максимальная — 22.15.
Следите за динамикой BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SHYM сегодня?
BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) сегодня оценивается на уровне 22.15. Инструмент торгуется в пределах 22.14 - 22.15, вчерашнее закрытие составило 22.13, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SHYM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF?
BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF в настоящее время оценивается в 22.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.34% и USD. Отслеживайте движения SHYM на графике в реальном времени.
Как купить акции SHYM?
Вы можете купить акции BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) по текущей цене 22.15. Ордера обычно размещаются около 22.15 или 22.45, тогда как 7 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SHYM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SHYM?
Инвестирование в BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF предполагает учет годового диапазона 21.90 - 22.53 и текущей цены 22.15. Многие сравнивают 0.36% и -1.16% перед размещением ордеров на 22.15 или 22.45. Изучайте ежедневные изменения цены SHYM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF?
Самая высокая цена BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) за последний год составила 22.53. Акции заметно колебались в пределах 21.90 - 22.53, сравнение с 22.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF?
Самая низкая цена BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) за год составила 21.90. Сравнение с текущими 22.15 и 21.90 - 22.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SHYM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SHYM?
В прошлом BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.13 и -1.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.13
- Open
- 22.14
- Bid
- 22.15
- Ask
- 22.45
- Low
- 22.14
- High
- 22.15
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 0.36%
- 6-месячное изменение
- -1.16%
- Годовое изменение
- -1.34%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%