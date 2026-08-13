SHYM: BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
今日SHYM汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点22.14和高点22.17进行交易。
关注BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SHYM股票今天的价格是多少？
BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF股票今天的定价为22.16。它在22.14 - 22.17范围内交易，昨天的收盘价为22.13，交易量达到173。SHYM的实时价格图表显示了这些更新。
BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF股票是否支付股息？
BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF目前的价值为22.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.29%和USD。实时查看图表以跟踪SHYM走势。
如何购买SHYM股票？
您可以以22.16的当前价格购买BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF股票。订单通常设置在22.16或22.46附近，而173和0.09%显示市场活动。立即关注SHYM的实时图表更新。
如何投资SHYM股票？
投资BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF需要考虑年度范围21.90 - 22.53和当前价格22.16。许多人在以22.16或22.46下订单之前，会比较0.41%和。实时查看SHYM价格图表，了解每日变化。
BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF的最高价格是22.53。在21.90 - 22.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF的绩效。
BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF股票的最低价格是多少？
BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF（SHYM）的最低价格为21.90。将其与当前的22.16和21.90 - 22.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHYM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SHYM股票是什么时候拆分的？
BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.13和-1.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.13
- 开盘价
- 22.14
- 卖价
- 22.16
- 买价
- 22.46
- 最低价
- 22.14
- 最高价
- 22.17
- 交易量
- 173
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 0.41%
- 6个月变化
- -1.12%
- 年变化
- -1.29%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%