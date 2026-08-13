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SHYM: BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

22.16 USD 0.03 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SHYM汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点22.14和高点22.17进行交易。

关注BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SHYM股票今天的价格是多少？

BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF股票今天的定价为22.16。它在22.14 - 22.17范围内交易，昨天的收盘价为22.13，交易量达到173。SHYM的实时价格图表显示了这些更新。

BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF股票是否支付股息？

BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF目前的价值为22.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.29%和USD。实时查看图表以跟踪SHYM走势。

如何购买SHYM股票？

您可以以22.16的当前价格购买BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF股票。订单通常设置在22.16或22.46附近，而173和0.09%显示市场活动。立即关注SHYM的实时图表更新。

如何投资SHYM股票？

投资BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF需要考虑年度范围21.90 - 22.53和当前价格22.16。许多人在以22.16或22.46下订单之前，会比较0.41%和。实时查看SHYM价格图表，了解每日变化。

BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF的最高价格是22.53。在21.90 - 22.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF的绩效。

BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF股票的最低价格是多少？

BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF（SHYM）的最低价格为21.90。将其与当前的22.16和21.90 - 22.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHYM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SHYM股票是什么时候拆分的？

BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.13和-1.29%中可见。

日范围
22.14 22.17
年范围
21.90 22.53
前一天收盘价
22.13
开盘价
22.14
卖价
22.16
买价
22.46
最低价
22.14
最高价
22.17
交易量
173
日变化
0.14%
月变化
0.41%
6个月变化
-1.12%
年变化
-1.29%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%