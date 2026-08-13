SHYM股票今天的价格是多少？ BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF股票今天的定价为22.16。它在22.14 - 22.17范围内交易，昨天的收盘价为22.13，交易量达到173。SHYM的实时价格图表显示了这些更新。

BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF股票是否支付股息？ BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF目前的价值为22.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.29%和USD。实时查看图表以跟踪SHYM走势。

如何购买SHYM股票？ 您可以以22.16的当前价格购买BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF股票。订单通常设置在22.16或22.46附近，而173和0.09%显示市场活动。立即关注SHYM的实时图表更新。

如何投资SHYM股票？ 投资BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF需要考虑年度范围21.90 - 22.53和当前价格22.16。许多人在以22.16或22.46下订单之前，会比较0.41%和。实时查看SHYM价格图表，了解每日变化。

BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF的最高价格是22.53。在21.90 - 22.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF的绩效。

BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF股票的最低价格是多少？ BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF（SHYM）的最低价格为21.90。将其与当前的22.16和21.90 - 22.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHYM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。