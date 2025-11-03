Курс SHRY за сегодня изменился на 2.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.89, а максимальная — 46.89.

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