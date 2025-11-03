КотировкиРазделы
Валюты / SHRY
Назад в Рынок акций США

SHRY: First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

46.89 USD 1.30 (2.85%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SHRY за сегодня изменился на 2.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.89, а максимальная — 46.89.

Следите за динамикой First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SHRY

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SHRY сегодня?

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) сегодня оценивается на уровне 46.89. Инструмент торгуется в пределах 46.89 - 46.89, вчерашнее закрытие составило 45.59, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SHRY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF?

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF в настоящее время оценивается в 46.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.64% и USD. Отслеживайте движения SHRY на графике в реальном времени.

Как купить акции SHRY?

Вы можете купить акции First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) по текущей цене 46.89. Ордера обычно размещаются около 46.89 или 47.19, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SHRY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SHRY?

Инвестирование в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF предполагает учет годового диапазона 40.40 - 47.05 и текущей цены 46.89. Многие сравнивают 0.00% и 4.67% перед размещением ордеров на 46.89 или 47.19. Изучайте ежедневные изменения цены SHRY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF?

Самая высокая цена First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) за последний год составила 47.05. Акции заметно колебались в пределах 40.40 - 47.05, сравнение с 45.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF?

Самая низкая цена First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) за год составила 40.40. Сравнение с текущими 46.89 и 40.40 - 47.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SHRY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SHRY?

В прошлом First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.59 и 10.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.89 46.89
Годовой диапазон
40.40 47.05
Предыдущее закрытие
45.59
Open
46.89
Bid
46.89
Ask
47.19
Low
46.89
High
46.89
Объем
4
Дневное изменение
2.85%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
4.67%
Годовое изменение
10.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%