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SHRY: First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

46.89 USD 1.30 (2.85%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SHRY汇率已更改2.85%。当日，交易品种以低点46.89和高点46.89进行交易。

关注First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SHRY新闻

常见问题解答

SHRY股票今天的价格是多少？

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF股票今天的定价为46.89。它在46.89 - 46.89范围内交易，昨天的收盘价为45.59，交易量达到4。SHRY的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF股票是否支付股息？

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF目前的价值为46.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.64%和USD。实时查看图表以跟踪SHRY走势。

如何购买SHRY股票？

您可以以46.89的当前价格购买First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF股票。订单通常设置在46.89或47.19附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注SHRY的实时图表更新。

如何投资SHRY股票？

投资First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF需要考虑年度范围40.40 - 47.05和当前价格46.89。许多人在以46.89或47.19下订单之前，会比较0.00%和。实时查看SHRY价格图表，了解每日变化。

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF的最高价格是47.05。在40.40 - 47.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF的绩效。

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF（SHRY）的最低价格为40.40。将其与当前的46.89和40.40 - 47.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHRY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SHRY股票是什么时候拆分的？

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.59和10.64%中可见。

日范围
46.89 46.89
年范围
40.40 47.05
前一天收盘价
45.59
开盘价
46.89
卖价
46.89
买价
47.19
最低价
46.89
最高价
46.89
交易量
4
日变化
2.85%
月变化
0.00%
6个月变化
4.67%
年变化
10.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%