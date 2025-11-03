SHRY: First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
今日SHRY汇率已更改2.85%。当日，交易品种以低点46.89和高点46.89进行交易。
关注First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H4
- D1
- W1
- MN
SHRY新闻
常见问题解答
SHRY股票今天的价格是多少？
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF股票今天的定价为46.89。它在46.89 - 46.89范围内交易，昨天的收盘价为45.59，交易量达到4。SHRY的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF股票是否支付股息？
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF目前的价值为46.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.64%和USD。实时查看图表以跟踪SHRY走势。
如何购买SHRY股票？
您可以以46.89的当前价格购买First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF股票。订单通常设置在46.89或47.19附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注SHRY的实时图表更新。
如何投资SHRY股票？
投资First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF需要考虑年度范围40.40 - 47.05和当前价格46.89。许多人在以46.89或47.19下订单之前，会比较0.00%和。实时查看SHRY价格图表，了解每日变化。
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF的最高价格是47.05。在40.40 - 47.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF的绩效。
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF（SHRY）的最低价格为40.40。将其与当前的46.89和40.40 - 47.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHRY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SHRY股票是什么时候拆分的？
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.59和10.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.59
- 开盘价
- 46.89
- 卖价
- 46.89
- 买价
- 47.19
- 最低价
- 46.89
- 最高价
- 46.89
- 交易量
- 4
- 日变化
- 2.85%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 4.67%
- 年变化
- 10.64%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%